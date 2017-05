Nad Slovákmi visí Damoklov meč. Pomôcť môžu Dáni, ale aj Nóri

KOLÍN NAD RÝNOM 15. mája (WebNoviny.sk) – Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká v utorok 16. mája od 12.15 h posledný duel na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku.

Možno to bude aj jej posledný zápas v elitnej kategórii na istý čas. Je totiž úplne reálne, že tím SR zostúpi do A-skupiny I. divízie MS.

Ak v pondelok popoludní Slovákov nezachránia Dáni ziskom aspoň jedného bodu v súboji s Talianmi (hrá sa od 16.15 h) bude nad výberom trénera Zdena Cígera visieť Damoklov meč.

V prípade pondelňajšieho triumfu Talianov nad Dánmi by mali oba tieto tímy po štyri body a rovnaký počet bodov ostane aj Slovensku, ak nezaboduje v utorok proti “trom korunkám”.

V minitabuľke týchto troch reprezentácii by tak boli na tom najlepšie Taliani (4 body – triumf nad Dánskom a prehra po predĺžení so Slovenskom), za nimi by skončili Slováci (3 body – výhra po predĺžení nad Talianmi a prehra po sam. nájazdoch s Dánmi) a poslední by boli Dáni (prehra s Talianmi a triumf po sam. nájazdoch nad Slovákmi).

Keďže Dánsko zostúpiť nemôže, pretože v budúcom roku organizuje šampionát, “čierny peter” by ostal siedmemu tímu v A-skupine, teda Slovákom. Ak by však mali zverenci trénera Cígera lepšiu bilanciu, ako siedmy tím v B-skupine, ktorým bude Bielorusko, zachránia sa v elitnej kategórii. Bielorusi hrajú v utorok proti Nórom.

MS v hokeji 2017: Tabuľka A-skupiny

1. USA 6 5 0 0 1 26:11 15

2. Rusko 5 4 1 0 0 27:5 14

3. Švédsko 6 4 0 1 1 25:11 13

4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:9 9

5. Nemecko 6 2 1 1 2 16:20 9

6. Dánsko 6 0 2 0 4 11:22 4

7. Slovensko 6 0 1 2 3 10:24 4

8. Taliansko 6 0 0 1 5 6:30 1

MS v hokeji 2017: Tabuľka B-skupiny

1. Kanada 5 4 0 1 0 22:8 13

2. Česko 6 3 2 0 1 22:11 13

3. Švajčiarsko 6 2 2 2 0 19:13 12

4. Fínsko 6 2 2 1 1 18:17 11

5. Nórsko 5 2 0 1 2 10:10 8

6. Francúzsko 6 1 2 0 3 19:18 7

7. Bielorusko 6 1 0 1 4 11:24 4

8. Slovinsko 6 0 0 1 5 12:32 1 – istý zostup