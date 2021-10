Naď: Slovenské stíhacie lietadlá F-16 by mohli byť nasadené aj v zahraničí

Slovenské stíhacie lietadlá F-16 by mohli byť nasadené aj v zahraničí. Použité by mohli byť napríklad na ochranu vzdušného priestoru iných krajín NATO. Ako vysvetlil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), napríklad aj Česi a Maďari bežne ochraňujú vzdušný priestor pobaltských krajín.

„Je to úplne štandardné. Ak budeme mať túto spôsobilosť, tak by sme ju používali aj v zahraničí. Myslím si, že aj s tým sa počítalo, keď sa tieto konkrétne typy stíhačiek kupovali,“ doplnil Naď.

Mohlo by stačiť 14 stíhačiek

Styčný dôstojník pre projekt F-16 Tomáš Novotný skonštatoval, že základná úloha stíhačiek bude zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Myslí si tiež, že by na to 14 nových stíhačiek F-16 mohlo stačiť.

„Pri projektovaní toho počtu sa myslelo aj na to, že by Slovensko napríklad prispelo dvojicou či štvoricou lietadiel na obmedzený čas, tak, ako to robia niektoré ostatné štáty NATO, ako príspevok do ochrany vzdušného priestoru tých krajín, ktoré svoje letectvo nemajú,“ uviedol.

Ide napríklad o pobaltské štáty, Slovinsko či Island. „Proste sú krajiny, v ktorých sa kontingenty ostatných členských krajín NATO striedajú, aby im chránili vzdušný priestor,“ dodal Novotný.

Prvé stíhačky v roku 2023

Ministerstvo obrany dohodlo nákup nových stíhacích lietadiel v lete 2018. Ozbrojené sily budú disponovať celkovo 14 stíhačkami F-16 C/D Block 70.

Ich dodanie je naplánované do roka 2024. Lietadlá obstarali cez americký program spôsobom vláda-vláda. Základná zmluva bola podpísaná na sumu približne 1,6 miliardy eur. Prvých sedem stíhačiek by malo na Slovensko priletieť v roku 2023.