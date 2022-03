Naď: Ukrajinci od nás nežiadajú stíhačky MIG-29, Slovensko ich darovať ani neplánuje

Slovenská vláda nediskutovala o tom, či Ukrajine poskytnúť naše stíhačky MIG-29 a Ukrajinci nás o to ani nežiadali. Na sociálnej sieti to napísal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že Slovensko takýto krok neplánuje.

„Áno, avizoval som, že rokujeme o možnosti „zbavenia sa“ MiGov, no pokiaľ nie je vyrokované všetko – nie je vyrokované nič. Bolo by extrémne nezodpovedné zbaviť sa prvku ochrany nášho vzdušného priestoru bez toho, aby sme nemali adekvátnu náhradu,“ uviedol Naď.

Dodal, že v súvislosti s pomocou Ukrajine je potrebné dať priestor racionálnym rokovaniam a počúvať požiadavky Ukrajincov.

Na Slovensku momentálne pôsobí 20 až 30 ruských vojakov, ktorí sa starajú o slovenské stíhačky MIG-29.

„Títo vojaci majú voľný pohyb po Slovensku a stojí nás to 50 miliónov eur ročne,“ zdôraznil ešte v januári predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Minister Naď po napadnutí Ukrajiny Ruskom pripustil, že MIGy by Slovensko mohlo vyradiť ešte predtým, ako nám Američania dodajú v roku 2023 prvé nové stíhačky F-16. Ochranu vzdušného priestoru by dovtedy zabezpečovali spojenecké krajiny.