Naď vyzdvihol vynikajúcu spoluprácu s Maďarskom. Napriek rozdielnym prístupom, máme spoločný cieľ, tvrdí

Situácia na Ukrajine, bezpečnostné otázky v regióne západného Balkánu, ako modernizácia armád Maďarska a Slovenska boli témy pondelkového rokovania ministra obrany SR Jaroslava Naďa s maďarským rezortným kolegom Kristófom Szalay-Bobrovniczkym.

Mier na Ukrajine

„Spolupráca medzi našimi krajinami je vynikajúca, je vzorom v mnohých oblastiach, v ktorých robíme. Budeme hľadať ďalšie formy spolupráce, ktoré budú na bilaterálnej úrovni alebo v širšom rámci Vyšehradskej štvorky (V4). Teším sa aj na našu ďalšiu diskusiu o možnosti, že by sa Maďarská republika pripojila k Poľsku a Českej republike pri ochrane vzdušného priestoru Slovenska,“ povedal na tlačovej konferencii Naď.

„Preberali sme aj situáciu na Ukrajine a som rád, že v tomto je úplne jasná zhoda. Chceme zabezpečiť mier čím skôr. Máme síce rozdielne prístupy k situácii na Ukrajine, ale využili sme príležitosť, aby sme sa vzájomne informovali o našich konkrétnych aktivitách a obe naše krajiny robia v tejto veci veľmi veľa. V tejto súvislosti, verím, že aj na úrovni Európskej únie formou výcvikovej misie nájdeme zastrešenie aktivít na podporu ukrajinských ozbrojených síl,“ uviedol Naď.

Odlišný prístup potvrdil aj maďarský minister obrany. „Aj keď máme rozdielne názory, chceli by sme, aby bol čím skôr u našich susedov mier,“ povedal Bobrovniczky.

Modernizácia armád

Témou rozhovorov bola aj modernizácia armád. „Diskutovali sme aj o spolupráci pri modernizácii našich ozbrojených síl, lebo ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku prebieha intenzívna modernizácia a to otvára priestor aj pre moderný priemysel. Verím, že sa nám podarí nájsť spoločné riešenia tak, aby sme mohli zapojiť slovenský i maďarský priemysel do vzájomných aktivít, a to napríklad aj pri ďalšom používaní tankov Leopard, ktoré Maďarsko kúpilo, a ktoré Slovensko dostane ako výmenu od Nemecka za pomoc Ukrajine,“ uviedol Naď.

Situácia na západnom Balkáne bola taktiež predmetom diskusie. „Prediskutovali sme bezpečnostnú situáciu na západnom Balkáne. Musím povedať, že Maďarsko je veľmi aktívne pri konkrétnych aktivitách, ktoré realizuje, aby bola situácia pod kontrolou medzinárodného spoločenstva. Maďarsko má veliteľa KFOR v Kosove a spoločne intenzívne sledujeme situáciu. Rovnako je Maďarsko aktívne aj v Bosne a Hercegovine, kde pôsobia spoločne aj naše jednotky,“ dodal slovenský minister obrany Naď.