Naď vyzval Sulíka, aby vysvetlil svoje rozdielne stanoviská

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík by mal podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) vysvetliť rozdielne stanoviská z uznesenia Republikovej rady SaS a jeho výrokmi na tlačovej besede po ukončení jej rokovania.

„Nie je pre nás nová informácia, že republiková rada sa uzniesla na niečom inom, ako bolo komunikované zo strany pána predsedu SaS, ale je to v prvom rade na Richardovi Sulíkovi, aby vysvetlil, prečo je tam rozdiel medzi oficiálnymi závermi republikovej rady a tým, čo on komunikoval na tlačovej konferencii,“ povedal Naď počas tlačovej konferencie.

Podľa Naďa nie je v celej SaS vôľa na to, aby strana odišla z koalície. „My si myslíme, že až tak veľmi to členská základňa a predstavitelia SaS nechcú. Naozaj by som bol rád, keby SaS ostala súčasťou štvorkoalície,“ konštatoval Naď. Rozdiely vo vyjadreniach Sulíka a uznesením Republikovej rady SaS by podľa Naďa mali vysvetliť.

„Je to ich interná záležitosť, ale malo by sa to vysvetliť, lebo takto to vyzerá, že verejnosť bola zavádzaná. Treba sa pýtať nielen Richarda Sulíka, ale aj jednotlivých členov republikovej rady, členov SaS, či si aj oni myslia, že je nevyhnutné, aby SaS vystupovala z koalície,“ dodal Naď.