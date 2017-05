Nadácia COOP Jednota predstavuje 1. ročník projektu „Program podpory lokálnych komunít“

Bratislava, 25.5.2017 ( WBN/PR ) – Každému záleží na prostredí, v ktorom býva. Nápadov, ako svoje okolie zveľadiť, je vždy dosť, peňazí však už pomenej. Preto sa Nadácia COOP Jednota rozhodla spustiť nový projekt a podporiť takéto iniciatívy verejnosti.

O pridelenie finančného grantu môžu žiadať orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Projekty musia byť zamerané na podporu lokálnych komunít, na podporu rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podporu účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému.

Týka sa to predovšetkým projektov orientovaných na drobné stavby, mestský mobiliár, športoviská, turistické trasy, aktivity propagujúce tradície Slovenska či tradičné remeslá, rozvíjanie vzťahov v komunitách, výsadba a údržba zelene a podobne.

Záujemcovia o udelenie grantu zašlú vyplnený formulár do COOP Jednoty v príslušnom regióne do 15. 7. 2017. Projekty predkladajú obce a mestá, kde sa nachádza predajňa COOP Jednota, a spadajú do jednej z podporovaných aktivít.

Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 6 000 €.

Celkovo bude udelených 26 grantov. Projekty, ktoré postúpia do finále, vyberie COOP Jednota a o získaní samotných grantov rozhodnú zákazníci v hlasovaní. Hlasovanie prebehne počas augusta a septembra 2017.

Podrobnejšie podmienky účasti na projekte sú k dispozícii na stránke www.coop.sk.