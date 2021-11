Nadácia Veolia Slovensko podporí komunitný život v Petržalke

Pri príležitosti 15. výročia svojho založenia Nadácia Veolia Slovensko pripravila program Komunitných grantov pre širokú verejnosť, pre neziskové organizácie, športové kluby či školské zariadenia z bratislavskej mestskej časti Petržalka. Do programu sa prihlásilo množstvo hodnotných projektov z oblasti vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia komunity či podpory športujúcej mládeže. Vybrať z veľkého počtu kvalitných projektov bolo náročné. Rada Nadácie Veolia Slovensko nakoniec vybrala dva víťazné projekty a o treťom rozhodla široká verejnosť prostredníctvom hlasovania na sociálnych sieťach.

Až do tohto roka Nadácia Veolia Slovensko podporila zaujímavé verejnoprospešné či komunitné projekty výhradne formou Zamestnaneckých grantov. Program je určený pre všetkých zamestnancov dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní priložiť pomocnú ruku pri zlepšovaní okolia a pomôcť druhým. Pilotný projekt Komunitné granty v Petržalke však otvoril možnosť uchádzať sa o podporu nadácie aj verejnosti. Grantová schéma bola otvorená od 1. júla 2021 do 30. septembra 2021 a prihlásilo sa do nej viac ako 40 projektov zameraných na zlepšenie života v Petržalke. Víťaznými projektmi na rok 2021 sa stali:

Záhrada Dvory, občianske združenie – Stromy pre Komunitnú záhradu Dvory. Výška požadovanej podpory: 3 000 eur. Bajkslava, občianske združenie – PumpPark Petržalka, revitalizácia časti areálu. Výška požadovanej podpory: 3 000 eur. Športový klub Juventa Bratislava s projektom Gymnastika – základný šport pre všetkých. Výška požadovanej podpory: 3 000 eur.

„Pri výbere sme dôraz kládli na to, aby projekty boli trvalo udržateľné a zároveň aspoň sčasti podporovali biodiverzitu alebo aby boli zamerané na deti a mládež. A práve vo víťazných projektoch sa takéto prelínanie z nášho pohľadu skĺbilo najviac a aj kvalita pripravených žiadostí bola na vysokej úrovni. Skupina Veolia všade vo svete vystupuje ako zodpovedný partner samospráv, a tak je logické, že nám záleží aj na komunitnom živote v Petržalke. Sme radi, že sme tento rok našu podporu posunuli ešte ďalej a pomocou Komunitných grantov pomôžeme inšpiratívnym projektom zlepšiť život v tejto mestskej časti,“ zhodnotil premiéru Komunitných grantov Peter Dobrý, predseda správnej rady Nadácie Veolia Slovensko.

Prvý Komunitný grant poputuje na výsadbu stromov, jedlých a okrasných kríkov, trvaliek a byliniek v záhrade v časti Dvory. „Sme veľmi radi, že vďaka grantu od Nadácie Veolia budeme môcť vysadiť stromy, kríky a ďalšie rastliny v našej komunitnej záhrade. Zmeníme tak súčasné priestranstvo medzi panelákmi, na ktorom rastie iba tráva, na priestor plný biodiverzity . Takto spoločne prispejeme k zníženiu vplyvu klimatickej krízy v meste,“ vyjadrila sa pani Lenka Papinčáková, štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Záhrada Dvory.

Foto: Veolia

Neďaleko Haanovej ulice vyrástlo kultivované a bezpečné verejné športovisko, populárna bicyklová dráha s názvom PumpPark, ktorá takisto získala grant z nadácie. „Na realizácii tohto projektu systematicky spolupracujeme od roku 2016. V súčasnosti sme starostlivosť o areál prevzali my spolu s komunitou, ktorá tam pri prestavbe vznikla. Intenzívne využívanie areálu zo strany verejnosti prinieslo podnety, ktoré je potrebné riešiť. Ide o estetické zhodnotenie časti areálu, kde sa ešte stále nachádzajú náletové dreviny a burina. Naším zámerom je burinu odstrániť, zanedbanú časť rekultivovať a potom vysadiť vhodné trvalky. Okrem toho chceme doplniť prvky na sedenie alebo na odkladanie vecí športujúcich. Nadácii Veolia Slovensko veľmi pekne ďakujeme za podporu a tešíme sa na spoluprácu!“ dodala štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Bajkslava Eva Uhliariková.

V mene všetkých gymnastiek aj tanečníkov Športového klubu JUVENTA Bratislava by som sa chcela poďakovať za podporu našej športovej činnosti. Posledné dva roky sú veľmi neštandardné a obmedzenia sa nevyhli ani športovcom. Pre deti je mimoriadne dôležitá pravidelná a systematická príprava, ktorú sa nám aj vďaka Komunitnému grantu podarí zabezpečiť. Už teraz sa veľmi tešíme na tréningy v novej sezóne, na prezentáciu zostáv a choreografií na súťažných podujatiach, a to vo všetkých vekových aj výkonnostných kategóriách. Ďakujeme!“ Zo získaného grantu sa takto potešila štatutárna zástupkyňa Športového klubu Juventa Bratislava pani Erika Šimonová.

O Nadácii Veolia Slovensko

Nadácia Veolia Slovensko vznikla v roku 2006 a od svojho vzniku podporila takmer 400 projektov sumou viac ako 744-tisíc eur. Cieľom nadácie je sociálna pomoc rodinám a zamestnancom spoločností skupiny Veolia na Slovensku, podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.

