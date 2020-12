Nadácia Zastavme korupciu je sklamaná, že pri voľbe nového generálneho prokurátora prevážili opäť politické dohody

Nadácia Zastavme korupciu víta zvolenie kandidáta na generálneho prokurátora a zároveň konštatuje, že ho čaká ťažká úloha prinavrátiť inštitúcii vážnosť a dobré meno.

V stanovisku, ktoré zaslala Lucia Pazičová, nadácia zdôraznila, že zvolený kandidát Maroš Žilinka má dostatok skúseností, aby neľahkú situáciu zvládol.

Nadácia je však sklamaná, že nový spôsob výberu kandidáta na generálneho prokurátora nemal veľkú váhu pri rozhodovaní poslancov a prevážili opäť politické dohody.

Závadové osoby v radoch prokurátorov

Novozvolený generálny prokurátor by sa podľa nadácie mal čo najskôr vysporiadať so závadovými osobami v radoch prokurátorov.

„Na pozície krajských a okresných prokurátorov sa v minulosti hlásil jeden, nanajvýš dvaja kandidáti, lebo bolo dopredu jasné, kto uspeje. Niektorí vedúci sú zabetónovaní roky a nenastala žiadna generačná obmena,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Opätovne by sa podľa nej mali nastaviť mechanizmy, ktoré zabránia neprimeranému zasahovaniu do práce prokuratúra „zhora“. Posilniť by sa mala aj procesná samostatnosť prokurátora.

Žilinka dostal 132 hlasov

„Ide najmä o sfunkčnenie systému kontroly činnosti a disciplinárnych konaní vedúcich prokurátorov. Dôležitá je aj kontrola majetkových priznaní a zlepšenie ich výpovednej hodnoty, najmä majetku v užívaní,“ dodala Marianna Leontiev, advokátka spolupracujúca s nadáciou.

Zastavme korupciu verí, že dôjde aj k lepšiemu zverejňovaniu informácií a komunikácie navonok, napríklad cez verejné odôvodňovanie rozhodnutí. Zvážiť by sa tiež podľa nej malo elektronické prideľovanie spisov, ako je to na súdoch a dôležitá je tiež lepšia metodika a zjednotenie rozhodovacej praxe.

Za zvolenie Žilinku vo štvrtok v pléne vo verejnej voľbe hlasovalo 132 zo 147 prítomných poslancov parlamentu. Prokurátor Tomáš Honz získal 15 hlasov členov zákonodarného zboru. Ostatní kandidáti, teda prokurátori Jozef Čentéš, Ján Šanta, Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment nezískali ani jeden hlas. Žilinku ešte musí do funkcie vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.