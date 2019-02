Nadačný fond AXA otvára grant na podporu mladých inovátorov

BRATISLAVA 15. februára 2019 (WBN/PR) – AXA Nadačný fond a Nadácia Pontis, ako správca fondu, už po ôsmy raz otvára grantovú výzvu pre študentov a mladých inovátorov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu so zameraním na prevenciu. Grant je určený najmä študentom, no prvýkrát AXA podporí aj pedagógov, ktorí mladé talenty vedú po odbornej stránke. Tento rok porota v programe rozdelí celkovo 30 tisíc eur. Svoj projekt budú môcť študenti prihlásiť do 13. marca 2019 prostredníctvom stránky www.axafond.sk.

Grantová výzva je určená pre študentov vo veku 15 – 26 rokov, ktorí sa venujú vede a výskumu so zameraním na prevenciu a túžia na sebe pracovať. Príspevok od nadačného fondu môžu inovátori použiť na náklady spojené s výskumom, vedeckým projektom či vyvíjaním produktu alebo na rozvíjanie nadania žiaka alebo prípravu na súťaže a konferencie. Maximálna výška grantu, o ktorú môže študent žiadať, je 3000 eur.

,,Počas minulého roka sme ocenili dvadsiatku perspektívnych projektov a mladých inovátorov. Mnohé z nich nás príjemne prekvapili svojou prepracovanosťou a reálnou víziou. Tento rok sme okrem ústrednej témy, ktorou sú inovácie v oblasti vedy živej a neživej prírody, rozšírili aj o tému prevencie zdravia. Je to pre nás kľúčová téma aj v našej komunikačnej kampani,“ hovorí Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA CZ & SK.

Novinkou v tomto ročníku grantovej výzvy je aj podpora pedagógov, ktorí sú odbornými garantmi prihlásených projektov. „Rozhodli sme sa finančne podporiť aj učiteľov z víťazných projektov a venujeme im čiastku na ďalšie vzdelávanie sa. Pedagógovia sú často tými, ktorí dokážu mladých ľudí nadchnúť pre vedu a venujú sa im aj na úkor svojho voľného času,“ hovorí Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA CZ & SK.

,,Jednou z kľúčových tém, ktorej sa v Nadácii Pontis venujeme, je šírenie inovatívneho vzdelávania, ktorého súčasťou je aj podpora talentov. Považujeme ju za veľmi dôležitú, a to nielen z hľadiska dopadu na život mladých inovátorov a vedcov, ale aj z hľadiska celkového napredovania našej krajiny,“ uviedla Katarína Teglassyová, projektová manažérka Axa Nadačného fondu.

Grantová výzva je otvorená do 13. marca 2019. Všetky informácie a podmienky registrácie projektov sú zverejnené na stránke www.axafond.sk. O grantovej výzve sa žiadatelia dozvedia aj na web stránke Nadácie Pontis.