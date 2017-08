Nadal bude po troch rokoch opäť kraľovať svetovému rebríčku vo dvojhre

CINCINNATI 15. augusta (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal sa vzhľadom na absencie terajšieho lídra Andyho Murrayho z Veľkej Británie aj potenciálneho uchádzača Rogera Federera zo Švajčiarska na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Western & Southern Open na tvrdom povrchu v americkom Cincinnati v Ohiu ocitne 21. augusta po viac ako troch rokoch na vrchole svetového rebríčka vo dvojhre, cení si to.

Uchoval si vášeň pre tenis

“Samozrejme, že je to pre mňa niečo výnimočné. Odkedy som naposledy bol na čele, udialo sa veľa vecí, prišli zranenia, mal som náročné obdobia. Uchoval som si však vášeň pre túto hru, a preto aj šancu ocitnúť sa v takejto situácii. Pokúsim sa vychutnať si to a byť pripravený čo najlepšie zahrať na tomto podujatí – to je momentálne pre mňa to najdôležitejšie,” povedal podľa webu Asociácie tenisových profesionálov (ATP) Nadal, ktorý ako jednotka “pavúka” mal na 1. kolo voľný žreb.

V stredu bude v 2. kole čeliť Francúzovi Richardovi Gasquetovi, proti ktorému má veľmi povzbudivú bilanciu 14:1, pričom jedinú prehru utrpel už v roku 2003, aj to skrečom. “Hrám v tomto období výborne, darilo sa mi aj na tréningoch. Myslím si, že som ´ready´,” vyhlásil zverenec Carlosa Moyu a svojho strýka Toniho. Nadal triumfoval v Cincinnati v sezóne 2013.

Líder bodovania Race 2017

“Zatiaľ mám skvelú sezónu,” pochvaľoval si 31-ročný ľavoruký Malorčan Nadal, ktorý figuruje na čele bodovania “Race 2017” najmä zásluhou jubilejného 10. celkového triumfu na parížskom antukovom grandslamovom Roland Garros, pričom tzv. La Décimu predtým dosiahol aj v Monte Carle a Barcelone.

Na svojom najobľúbenejšom povrchu sa presadil aj v Madride. Okrem toho si zahral finále na vrcholných melbournských Australian Open, ale aj v Acapulcu a Miami.

Nadal premiérovo bol lídrom 18. augusta 2008 a dosiaľ naposledy 6. júla 2014. Má za sebou tri funkčné obdobia a dovedna 141 týždňov na čele. O rok mladší Murray panuje 41 týždňov od 7. novembra 2016. Nadal sa mohol dostať na čelo už k 14. augustu.

Potreboval na to prienik do semifinále v kanadskom Montreale, ale v osemfinálovom 3. kole nečakane prehral 6:3, 4:6, 6:7 (4) s domácim mladíkom Denisom Shapovalovom. Murray aktuálne pauzuje pre problémy s bedrom, Federera priebežne odstavil chrbát.