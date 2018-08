Nadal hladko postúpil do tretieho kola US Open, Murray v New Yorku dohral

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) – Najvyššie nasadený španielsky tenista Rafael Nadal postúpil do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Obhajca titulu a zároveň trojnásobný šampión Nadal si v 2. kole poradil s Kanaďanom s českými predkami Vasekom Pospisilom 6:3, 6:4, 6:2. Mečbal premenil presne po dvoch hodinách, k 26 víťazným úderom pridal 16 nevynútených chýb a využil 5 zo 6 brejkbalov.

Verdasco nasúkal 52 „winnerov“

Nadal vyhral 24 z ostatných 25 zápasov a svoju zápasovú bilanciu v roku 2018 vylepšil na 42-3. Titul vo dvojhre mužov na US Open sa naposledy predtým podarilo obhájiť Švajčiarovi Rogerovi Federerovi v sezónach 2007 a 2008.

Zatiaľ čo súčasná jednotka Nadal suverénne ide ďalej, niekdajší svetový hráč číslo 1 Andy Murray v stredu neuspel. Tridsaťjedenročný Škót, ktorý sa stále len dostáva do optimálnej formy po vleklých problémoch a operácii bedra, natrafil na mimoriadne disponovaného španielskeho „veterána“ Fernanda Verdasca.

S nasadenou tridsaťjednotkou prehral za 3:23 h 5:7, 6:2, 4:6, 4:6. Tridsaťštyriročný španielsky ľavák nasúkal 52 „winnerov“, využil 7 z 10 brejkových príležitostí a vo svojej 62. nepretržitej účasti na turnaji „veľkej štvorky“ postúpil do 3. kola.

Verdasco vyzve Del Potra

Verdasco zdolal Murrayho prvýkrát od roku 2009, ale celkovo má proti nemu tristné skóre 3-13. Murray absolvoval prvý grandslamový turnaj od Wimbledonu 2017.

„Veľmi náročný zápas najmä vďaka vysokému teplu, vlhku a aj súperovi. Všetci hovoria o Murrayho návrate po náročnom období po operácii. Všetky tieto veci som musel vyblokovať a skoncentrovať sa na to, čo som potreboval – svoju hru. Bol som pozitívny počas celého stretnutia a to mi veľmi pomohlo,“ cituje Fernada Verdasca portál ATP World Tour.

Dvojnásobný štvrťfinalista z rokov 2008 a 2009 v 3. kole vyzve turnajovú trojku Argentínčana Juana Martína Del Potra. Ten si poradil s Američanom Denisom Kudlom 6:3, 6:1, 7:6 (4), ich zápas netrval ani dve hodiny.

„Dôležité je, že som vyhral v troch setoch a ušetril svoje telo od ďalšej záťaže. Teraz sa dám dokopy a budem v poriadku na ďalší zápas. Mentálne som sa pripravil na veľké teplo, zvládol som to dobre. Čo sa týka Fernanda, je to dobrý hráč. Nerád hrám proti ľavákom, ktorý mixujú údery trochu inak, využívajú rozličné uhly. Nebude to pre mňa ľahké,“ skonštatoval Del Potro.