Nadal na US Open stratil set, ale potom Daniela prevalcoval

NEW YORK 1. septembra (WebNoviny.sk) – Po Švajčiarovi Rogerovi Federerovi aj španielsky tenista Rafael Nadal postúpil do 3. kola dvojhry na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Turnajová jednotka Nadal zdolal Japonca Tara Daniela 4:6, 6:3, 6:2, 6:2, keď proti 121. hráčovi rebríčka ATP musel doháňať manko setu a brejku. Španielsky ľavák tradične vystupňoval svoj výkon a v koncovke na kurte dominoval. V záverečných dvoch setoch súperovi, ktorému zjavne dochádzal dych, povolil len 4 gemy.

Postupujúci hráč nastrieľal 40 „winnerov“, zdolaný tenista 26. Na nevynútené chyby to bolo 35:38 z pohľadu Španiela. Zatiaľ čo dvojnásobný šampión US Open 31-ročný Nadal prenikol do 3. kola v New Yorku jedenásty raz v rade, 24-ročný Daniel ani na ôsmy pokus neprešiel na turnaji „veľkej štvorky“ medzi 32 najlepších. Súperom 15-násobného grandslamového šampióna Nadala v 3. kole bude Argentínčan Leonardo Mayer (59.).

„Vážim si každé víťazstvo. Keď nehráte najlepší tenis, súper to využije. Som rád, že som postúpil a môžem sa ešte zlepšiť. V prvom sete som mal šance, ale nevyužil som ich. Vedel som, že neskôr to príde aj prišlo. Som rád za ďalšiu šancu,“ uviedol Rafael Nadal v prvom interview ešte na kurte.

Američania zrátali, že Nadal dosiahol jubilejné dvadsiate víťazstvo v tzv. night sessions, čiže nočných zápasoch na ústrednom newyorskom dvorci Arthura Ashea, ktorými sa spravidla končí zápasový program dňa. Súboj Nadala s Danielom zavŕšili až po polnoci newyorského času. „Verím, že ma ešte nejaké víťazstvo v tejto obrovskej aréne počká,“ vravel Nadal za potlesku divákov a potom odpálil podpísané loptičky do hľadiska.

US Open – dvojhra mužov – 2. kolo:

Rafael Nadal (Šp.-1) – Taro Daniel (Jap.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 za 173 minút