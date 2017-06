Nadal nedal Wawrinkovi šancu, získal svoj desiaty parížsky titul

PARÍŽ 11. júna (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal nasadený ako štvrtý zvíťazil za 125 minút suverénne 6:2, 6:3, 6:1 nad švajčiarskou trojkou podujatia Stanom Wawrinkom v nedeľňajšom finále dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna). Od brejku na 4:2 v prvom sete Nadal absolútne kontroloval vývoj na Dvorci Philippa Chatriera, mal jasnú prevahu. Wawrinka nenašiel cestu do zápasu.

Tridsaťjedenročný ľavoruký Malorčan Nadal získal svoj jubilejný 10. titul vo francúzskej metropole a dovedna 15. na veľkej štvorke. NA RG sa presadil aj v sezónach 2005 – 2008 a 2010 – 2014, okrem toho dobyl Australian Open 2009, Wimbledon 2008 a 2010 a US Open 2010 a 2013.

“Je to neskutočné víťazstvo, toto desiate vnímam ako výnimočné. Lomcujú mnou emócie a moja francúzština je veľmi slabá,” povedal Nadal v hostiteľskom jazyku, citoval ho blog podujatia.

Nadal mal pomer víťazných úderov a nevynútených chýb 27:12, Wawrinka 19:29. Španiel premenil 6 z 13 brejkbalov, Švajčiar nezužitkoval svoju jedinú takúto šancu už v treťom geme. Šampión zvládol 18 z 20 zákrokov pri sieti a pripísal si 83 % loptičiek rozohraných prvým podaním v porovnaní s 52 %. Na fiftíny Nadal vynikol 94:57.

Bývalý líder svetového rebríčka ATP Nadal si okrem Pohára mušketierov odnáša 2000 bodov do hodnotenia a šek na 2,1 milióna eur brutto. Zdolaného o rok staršieho rodáka z Lausanne Wawrinku uteší 1200 bodov a 1,06 milióna eur pred zdanením.

Protivníkom povolil len 35 gemov

Nadal prešiel “pavúkom” bez odovzdania setu. Siedmim protivníkom povolil dovedna len 35 gemov, teda v priemere iba rovných 5 hier. Z trofeje na Majors sa raduje po trojročnej odmlke.

Nadal sa v pondelok ocitne na druhom mieste v počítačovom poradí. Zároveň si upevnil svoje vedenie v tohtosezónnom bodovaní Race. Wawrinka po nezdare v priamom dueli o strieborný stupienok zostane na tretej pozícii, ktorá je “len” vyrovnaným osobným rekordom premiérovo dosiahnutým 27. januára 2014 po prvom z troch triumfov na Majors (Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016).

Carlosom Moyom a strýkom Tonim trénersky vedený Nadal zvýšil v štatistike zo vzájomných súbojov so zverencom Magnusa Normana Wawrinkom na 16:3. Nadviazal na vlaňajšie aprílové štvrťfinále v antukovom Monte Carle (6:1, 6:4). Priamo na RG prekonal Švajčiara aj vo štvrťfinále edície 2013 (6:2, 6:3, 6:1).

Víťaz už 73 turnajov Nadal má bilanciu 102:2 v zápasoch na antuke na tri získané sety. Jediné dve takéto prehry utrpel v osemfinále RG 2009 so Švédom Robinom Söderlingom a vo štvrťfinále RG 2015 so Srbom Novakom Djokovičom.

Na konte má 54 singlových trofejí

Nadal minulý rok pre zranenie zápästia nenastúpil v Paríži na 3. kolo proti inému Španielovi Marcelovi Granollersovi-Pujolovi. Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Francúzska má zápasovú štatistiku 79:2.

Olympijský víťaz vo dvojhre z Pekingu 2008 a vo štvorhre z Ria de Janeiro 2016 Nadal má na konte už 54 singlových trofejí z tehlovej múčky, prostredníctvom okrúhleho 50. úspechu sa v apríli v Monte Carle odpútal na historickej prvej pozícii v Open Ere od Argentínčana Guillerma Vilasa (49).

Nadal v spomenutom Monte Carle a následne v Barcelone zhodne dobyl 10. trofej v predmetnom dejisku. Šancu na “La Décimu” využil aj teraz. Osem primátov majú Švajčiar Roger Federer z Halle a spomenutý Vilas z Buenos Aires. Nadal sa stal prvým hráčom v tzv. otvorenej ére a len druhým celkovo s aspoň desiatimi titulmi vo dvojhre na jednej súčasti Majors. Jedenásť ich nazbierala Austrálčanka Margaret Courtová na Australian Open v období 1960 – 1973.

Štvornásobný spoludržiteľ Davisovho pohára Nadal v tejto sezóne na antuke disponuje štatistikou 24:1. Jedinú prehru inkasoval od Rakúšana Dominica Thiema v Ríme, v piatok sa mu revanšoval v semifinále.

Dvojhra mužov – finále:

Rafael Nadal (Šp.-4) – Stan Wawrinka (Švaj.-3) 6:2, 6:3, 6:1 za 125 minút (42, 43, 40)

I. set

Nadalovi síce spočiatku príliš nešlo prvé podanie, ale úvodný fiftín na servise prehral až za stavu 1:1 a 30:0. Bolo to lacnou chybou, pridal ďalšiu a Wawrinka si bekhendovou kombináciou, ktorou si vynútil jasný tlak, dodal brejkbal. Španiel sa vypodával z problému – 2:1. Následne čelil hneď štyrom jednotlivým Švajčiar. Dvakrát si pomohol podaním a dva razy zabral jeho nekompromisne ofenzívny prístup. Bolo to v geme so šiestimi zhodami.

Nadal sa presadil až na príjme v šiestej hre. Wawrinka robil priveľa chýb najmä z forhendu, od skóre 0:40 pri druhej hrozbe poslal defenzívny bekhend do siete – 2:4 a bez zápletky aj 2:5. Španiel si napokon ani nemusel dopodávať set: vo výmene podľa svojho gusta si forhendom utvoril setbal a Švajčiar prepálil radový forhend. Mal pomer “winnerov” a nevynútených chýb 4:17, súper 10:8. Nadal po vstupnej štvrťhodine dostal dianie pod kontrolu.

II. set

Wawrinka sa na príjme v otváracom geme druhej časti dostal sľubne na 30:30 a Nadal si vypočul varovanie za prieťahy, napokon však iste išiel na 1:0, zavŕšil to prísnym bekhendovým krosom. Navyše, Španiel si forhendom do protipohybu dodal stav 40:0 na returne a Švajčiarovu forhendovú kontru zastavila sieť. Nadal potvrdil únik jasne na 15, zakončil to obehnutým forhendovým krosom – 3:0. Wawrinka pôsobil dosť zaskočene, paralyzovane a odovzdane. Bolo jasné, že ak nenájde plán B a herne sa výrazne nezdvihne, utŕži debakel.

Po súperovej sérii siedmich gemov však Wawrinka upravil na 1:3 a Nadalova chyba znamenala jeho náskok 30:15 na returne v piatej hre, ale Švajčiar sa zbytočne povyhadzoval. Chýbala mu úderová istota a bez nej aj odvaha byť väčším agresorom. Upravil na 2:4, čoskoro však bol dolu 2:5. Španiel vyznieval na podaní nezastaviteľne. Hral sebavedome, umne a spoľahlivo. Na príjme v ôsmej hre mal solídnych 30:0, ale napokon si – na rozdiel od prvej časti – musel dopodávať set. Novými loptičkami to zvládol suverénne. Wawrinka po fiftíne na 15:40 z jeho pohľadu frustrovane zlomil raketu. Vzápätí mu bekhendový return spred tela odletel mimo – 3:6.

III. set

Keď Nadal dosiahol brejk na 1:0 v treťom sete, pocitovo akoby už bolo hotovo. Odskočenie potvrdil na nulu a vo štvrtom geme sa predovšetkým priebojnými forhendovými zákrokmi vymanil zo skóre 0:30. Wawrinkovi znova chýbala istota aj v neutrálnych situáciách, prehrával už 1:3. Na servise v piatej hre mal štyri jednotlivé gembaly, ale nedal, krížnym bekhendom vedľa doprial Španielovi brejkbal a prepálil forhend vari o pol metra – 1:4 a na nulu aj 1:5. Na príjme v siedmej hre si Nadal vynútil dva mečbaly. Pri prvom netrafil forhend popri čiare, pri druhom Švajčiar pokazil bekhend.

Cesta Rafaela Nadala za titulom:

1. kolo: Benoit Paire (Fr.) 6:1, 6:4, 6:1 za 112 minút

2. kolo: Robin Haase (Hol.) 6:1, 6:4, 6:3 za 109 minút

3. kolo: Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:0, 6:1, 6:0 za 91 minút

4. kolo (osemfinále): Roberto Bautista-Agut (Šp.-17) 6:1, 6:2, 6:2 za 111 minút

Štvrťfinále: Pablo Carreno-Busta (Šp.-20) 6:2, 2:0 – skreč, Carreno-Busta po 50 minútach odstúpil pre zranenie brušného svalstva

Semifinále: Dominic Thiem (Rak.-6) 6:3, 6:4, 6:0 za 127 minút

Finále: Stan Wawrinka (Švaj.-3) 6:2, 6:3, 6:1 za 125 minút

Prehľad výsledkov predchádzajúcich pätnástich finále dvojhry mužov:

2016 Novak Djokovič (Srb.) – Andy Murray (V. Brit.) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4

2015 Stan Wawrinka (Švaj.) – Novak Djokovič (Srb.) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

2014 Rafael Nadal (Šp.) – Novak Djokovič (Srb.) 3:6, 7:5, 6:2, 6:4

2013 Rafael Nadal (Šp.) – David Ferrer (Šp.) 6:3, 6:2, 6:3

2012 Rafael Nadal (Šp.) – Novak Djokovič (Srb.) 6:4, 6:3, 2:6, 7:5

2011 Rafael Nadal (Šp.) – Roger Federer (Švaj.) 7:5, 7:6 (3), 5:7, 6:1

2010 Rafael Nadal (Šp.) – Robin Söderling (Švéd.) 6:4, 6:2, 6:4

2009 Roger Federer (Švaj.) – Robin Söderling (Švéd.) 6:1, 7:6 (1), 6:4

2008 Rafael Nadal (Šp.) – Roger Federer (Švaj.) 6:1, 6:3, 6:0

2007 Rafael Nadal (Šp.) – Roger Federer (Švaj.) 6:3, 4:6, 6:3, 6:4

2006 Rafael Nadal (Šp.) – Roger Federer (Švaj.) 1:6, 6:1, 6:4, 7:6 (4)

2005 Rafael Nadal (Šp.) – Mariano Puerta (Arg.) 6:7 (6), 6:3, 6:1, 7:5

2004 Gaston Gaudio (Arg.) – Guillermo Coria (Arg.) 0:6, 3:6, 6:4, 6:1, 8:6

2003 Juan Carlos Ferrero (Šp.) – Martin Verkerk (Hol.) 6:1, 6:3, 6:2

2002 Albert Costa (Šp.) – Juan Carlos Ferrero (Šp.) 6:1, 6:0, 4:6, 6:3