Nadal sa bez straty setu dostal do štvrťfinále na Australian Open, jeho ďalší súper bude Tiafoe

aktualizované 20. januára 10:

MELBOURNE 20. januára (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil do štvrťfinále dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Turnajová dvojka Nadal si v osemfinále hladko poradila s nenasadeným Čechom Tomášom Berdychom 6:0, 6:1, 7:6 (4).

Šampión Australian Open 2009 si vybojoval účasť v osmičke najlepších v Melbourne Parku po jedenásty raz. V štyroch doterajších súbojoch na tohtoročnom turnaji 32-ročný Španiel nestratil ani set a zatiaľ úspešne šetrí sily.

Nadalov súper nemal svoj deň

Nadal v úvodnej časti zápasu valcoval, kým Berdych nevedel, kam skôr skočiť. Španielsky ľavák viedol už 6:0 a 3:0, ked jeho český súper prvýkrát zabral pri svojom podaní.

V treťom sete sa Berdych dostal do rytmu na servise, za stavu 6:5 dokonca mal setbal, ale napokon sa hral tajbrejk. V ňom mal 33-ročný Čech za stavu 4:3 minibrejk s dvoma podaniami k dobru, ale potom nezískal už ani bod. Nadal vylepšil beztak skvelú zápasovú bilanciu proti Berdychovi na 20:4.

„Môj súper nemal svoj deň. V treťom sete som však čakal, že sa zlepší a začne ma tlačiť. Mal svoje šance, dokonca aj setbal. Tento set odráža Berdychovu reálnu výkonnosť, nie tie prvé dva. Samozrejme, postup do štvrťfinále ma veľmi teší,“ uviedol Rafael Nadal v pozápasovom interview na kurte.

Znamená to pre mňa celý svet

K svojmu súčasnému zdravotnému stavu a forme 11-násobný šampión Roland Garros poznamenal: „Vždy keď sa vrátim po zranení, nič veľké od seba neočakávam. Snažím sa len pracovať tvrdo každý deň a zdokonaľovať sa každým duelom. Na víťazstvá je potrebný aj kus šťastia. Niekoľko zápasov som už zvládol a uvidíme, čo príde vo štvrťfinále.“

Súperom Nadala v súboji o postup do semifinále bude Američan Frances Tiafoe, ktorý vyradil turnajovú dvadsiatku Bulhara Grigora Dimitrova 7:5, 7:6 (6), 6:7 (1), 7:5 a po prvý raz v kariére postúpil do štvrťfinále na podujatí „veľkej štvorky.“ Dosiahol to práve v deň 21. narodenín, ktoré znamenajú v USA plnoletosť.

„Asi by som bol šialene smutný, keby som na narodeniny prehral,“ žartoval Tiafoe po zápase a pokračoval: „Znamená to pre mňa celý svet. Pred desiatimi rokmi som vravel rodičom, že budem tenisovým profíkom a zmením svoj aj ich život. Teraz mám 21 rokov a som vo štvrťfinále grandslamového turnaja.Stále tomu neverím.“

S Grigorom sme kamaráti

Najlepším výsledkom Tiafoa na grandslamovom turnaji doteraz bolo 3. kolo z vlaňajšieho Wimbledonu. Teraz sa stal prvým americkým štvrťfinalistom v Melbourne po 9 rokoch a Andym Roddickovi. Súboj Tiafoe – Dimitrov trval bez 10 minút 4 hodiny a obaja aktéri v ňom zahrali dovedna 122 víťazných úderov s bilanciou 63:59 pre Američana.

„S Grigorom sme kamaráti. Vždy keď sme sa stretli na profiokruhu, bol ku mne milý. Keď sme vlani nastúpili proti sebe v Kanade a on tesne zvíťazil, povedal som mu, že nabudúce ho zdolám a to sa mi aj splnilo.“

V nedeľňajšom programe osemfinále dvojhry mužov na AO 2019 figurujú ešte zápasy Marin Čilič (Chor.-6) – Roberto Bautista-Agut (Šp.-22) a Stefanos Tsitsipas (Gréc.-14) – Roger Federer (Švaj.-3).