Nadal sa dostal do osemfinále po viac ako štvorhodinovej dráme, Andersona potrápil Shapovalov

NEW YORK 1. septembra (WebNoviny.sk) – Obhajca titulu a nasadená jednotka Španiel Rafael Nadal postúpil po tuhom boji do osemfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V piatkovom stretnutí 3. kola zvíťazil nad Rusom Karenom Chačanovom v pravej tenisovej bitke 5:7, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3). Zápas trval 4:23 h a bol jedným z doterajších vrcholov tohtoročných medzinárodných majstrovstiev USA. Nadal postúpil do osemfinále v New Yorku po desiaty raz.

Zbytočné chyby

Tridsaťdvaročný Nadal sa počas celého stretnutia nevedel dostať do optimálneho rytmu, čo spôsobila najmä kvalitná hra ruského súpera. Iba 22-ročný Chačanov ovládol prvý set v pomere 7:5, v druhom dejstve sa mohol za stavu 5:4 pri svojom servise dostať do vedenia 2:0 na sety, no nevyužil svoju šancu.

Nadal dokázal vyrovnať na 1:1 a patrili mu aj oba tajbrejky v zostávajúcich dvoch vyrovnaných setoch. Za stavu 5:6 vo štvrtom dejstve odvrátil súperov brejkbal, sám potom v tajbrejku využil tretiu mečbalovú príležitosť. Obaja súperi mali skvelé čísla v tzv. bilancii pravdy.

Nadal zahral 49 víťazných úderov a pridal 38 nevynútených chýb, Chačanov ponúkol 66 „winnerov“ a 55-krát zbytočne chybil. Celkový počet získaných bodov bol 162-156 v prospech Nadala. Chačanovovi (26. v rebríčku ATP) nepomohlo, že svojho slávneho súpera prevýšil na esá 22-0.

Agresívna hra

„Som veľmi šťastný, že som postúpil a zvládol ďalšie náročné stretnutie. V stretnutí som čelil ťažkým okamihom, súper hral veľmi agresívne,“ uviedol Nadal po zápase a dodal: „Pred nasledujúcim zápasom ma čaká mnoho práce, no dobrou správou je, že som stále v hre a môžem sa zlepšovať.“

V osemfinále ho čaká prekvapenie turnaja Gruzínec Nikoloz Basilašvili, ktorý si postupom do osemfinále utvoril nové kariérne maximum na turnajoch „veľkej štvorky“.

Zápas je vždy o niečom inom

Náročný zápas má za sebou aj druhý minuloročný finalista Juhoafričan Kevin Anderson. V súboji o postup do osemfinále ho potrápil ďalší mladík v „pavúku“ 19-ročný Kanaďan Denis Shapovalov. Tridsaťdvaročný Anderson zvíťazil až v piatich setoch 4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4 a v ďalšom kole ho čaká deviatka turnaja Rakúšan Dominic Thiem, ktorý v štyroch setoch vyradil domáceho Taylora Fritza.

„Je vždy náročné hrať s niekym, s kým ste sa ešte v zápase nestretli. Videl som jeho predchádzajúce stretnutia, dokonca sme spolu pred niekoľkými týždňami spolu trénovali v Toronte. No zápas je vždy o niečom inom,“ uviedol po stretnutí Anderson.

Ďalšej postupujú aj „bombardéri“ domáci John Isner, Kanaďan Milos Raonic a tiež trojka turnaja a vlaňajší semifinalista Argentínčan Juan Martín Del Potro. Ten si na záver piatkového nočného programu poradil s premožiteľom Andyho Murrayho, 34-ročným Španielom Fernandom Verdascom 7:5, 7:6 (6), 6:3.

Rozhodujúcim faktorom boli nevynútené chyby (32-45) a tiež to, že Del Potro využil 4 z 5 brejkových príležitostí.

„Som rád, že som tento náročný zápas zvládol v troch setoch. Veľmi mi pomohli fanúšikovia. Chodí sem do New Yorku partia až z môjho rodiska Tandilu, ďakujem im za podporu,“ uviedol Del Potro v prvom pozápasovom rozhovore na dvorci.