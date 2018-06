Nadal si po jedenásty raz zahrá semifinále Roland Garros, pomohla mu dažďová prestávka

PARÍŽ 7. júna (WebNoviny.sk) – Už neplatí, že španielsky tenista Rafael Nadal na ceste za 11. titulom vo dvojhre na Roland Garros v Paríži neprehral ani set. Aj tak však bezpečne postúpil do semifinále.

Svetová jednotka si vo štvrťfinále poradila s Argentínčanom Diegom Schwartzmanom nasadeným ako jedenástym za 2:57 h 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Nadal dosiahol 901. víťazstvo profikariéry

Obhajca titulu premenil štvrtý mečbal za stavu 5:2 vo štvrtom sete a po jedenásty raz sa prebojoval medzi najlepšiu štvorku na obľúbenej parížskej antuke.

Súperom Nadala v boji o postup do finále bude víťaz súboja Marin Čilič (Chor.-3) – Juan Martín Del Potro (Arg.-5). Svetová dvanástka Schwartzman si účasťou vo štvrťfinále vyrovnal grandslamové maximum, vlani sa dostal do tejto fázy turnaja na US Open.

Nadal dosiahol 901. víťazstvo profikariéry vo dvojhre (bilancia 901 – 187) a 235. na niektorom zo štyroch podujatí grandslamu. Lídrom tejto tabuľky je Roger Federer s 332. zápasovými úspechmi na turnajoch „veľkej štvorky“, druhý je Novak Djokovič s 244 víťazstvami.

„Ťažký zápas, pomohla mi dažďová prestávka. Súper hral na začiatku veľmi sebavedomo, triafal presné údery, ale nakoniec sa to posunulo na moju stranu. Snažil som sa byť viac agresívny, ale aj tak to nebolo jednoduché. Dokázal som sa upokojiť aj pri zlom vývoji zápasu, uvoľnil som sa a s tým prišla aj lepšia hra. Som veľmi rád, že som to takto zvládol. Beriem si z tohto zápasu pozitíva,“ uviedol Rafael Nadal v prvej televíznej reakcii ešte na kurte.

Schwartzmanovi odvážna útočná hra

V prvom sete ešte v stredu popoludní Schwartzman zaskočil favorita odvážnou útočnou hrou a „padalo“ mu to tam. Zahral 20 víťazných úderov, kým nevýrazný favorit len 4. Akeďže Nadal až trikrát odovzdal svoj servis, prišiel aj o famóznu sériu 37 víťazných setov na Roland Garros.

V druhom sete viedol Argentínčan 3:2 s brejkom, keď hráčov po prvý raz vyhnal dážď do šatní. Po návrate Nadal získal 13 z 18 „fiftínov“ pre seba a otočil na 5:3. Potom opäť začal úradovať dážď a pokračovalo sa až vo štvrtok napoludnie. Nadal v dohrávke poľahky získal druhý aj tretí set 6:3 a 6:2, hoci za stavu 5:2 na konci tretieho dejstva čelil štyrom brejkbalom, kým využil druhý setbal.

Štvrtý set priniesol veľa dlhých antukových výmen, ale vo väčšine z nich mal prevahu španielsky ľavák. Za stavu 5:1 pri podaní Schwartzmana sa Nadal dostal k prvému mečbalu, ale pridlhým forhendom ho zahodil. V deväťminútovom geme plnom zvratov bol napokon úspešný Schwartzman, ale už len oddialil koniec zápasu.

Vzápätí Nadal sa pri svojom podaní dostal k ďalším dvom mečbalom, ale tie ešte nepremenil. Favorit číslo 1 dokonca čelil aj trom brejkbalom, ale napokon premenil štvrtý mečbal.