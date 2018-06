Nadal si poradil aj s Del Potrom, po jedenásty raz sa predstaví vo finále Roland Garros

PARÍŽ 8. júna (WebNoviny.sk) – Španiel Rafael Nadal bude súperom Rakúšana Dominica Thiema vo finále dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (27. mája – 10. júna, celková dotácia 18 232 000 eur).

Del Potra zdolal po desiaty raz

Po tom čo turnajová sedmička Thiem v prvom piatkovom semifinále zdolala parížske prekvapenie Taliana Marca Cecchinata za 137 minút 7:5, 7:6 (10), 6:1, najvyššie nasadený Nadal si neskôr poradil s Argentínčanom Juanom Martínom Del Potrom nasadeným ako piatym za 134 minút 6:4, 6:1, 6:2.

Nadal zdolal Del Potra po desiaty raz v pätnástom vzájomnom zápase a postúpil po jedenásty raz do rozhodujúceho súboja o titul v Paríži. Vyrovnal tým rovnaký počin Rogera Federera, ktorý si rovnako 11-krát zahral vo finále iného grandslamového turnaja – Wimbledonu.

Naďalej platí, že španielsky antukár dosiaľ nikdy neprehral v Paríži v semifinálovej fáze. Nadal si vylepšil už aj tak famóznu bilanciu v semifinále celkovo na turnajoch „veľkej štvorky“ na 24-3, jednu z troch prehier a zároveň najťažšiu mu pripravil práve Del Potro. V semifinále US Open 2009 ho zdolal 6:2, 6:2, 6:2.

Vylepšená zápasová bilancia

Del Potro dominoval nad Nadalom ešte raz v semifinále veľkého turnaja – na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016. Bola to zároveň dosiaľ posledná prehra španielskeho ľaváka s niektorým z argentínskych tenistov, odvtedy to má proti hráčom z tejto juhoamerickej krajiny 11-0.

„Bolo to veľmi ťažké v prvom sete, keď som čelil stavu 0:40 aj 15:40, ale dokázal som sa z toho ´vyhrabať´ a tam niekde sa lámal zápas. Bolo to naozaj spočiatku vyrovnané, možno aj fanúšikovia cítili, že dnes môžem prehrať. Vytrval som však so svojím tenisom až do konca a to nakoniec rozhodlo.

Na hlavnom parížskom kurte Philippa Chatriera som odohral veľmi veľa zápasov, hrá sa mi tu dobre, je to najlepší antukový dvorec na svete. Zajtra si odpočiniem, vypnem tenis zo svojej hlavy a čo najlepšie sa pripravím na nedeľu. Dominic Thiem už vie, ako ma zdolať, ale v Paríži je to vždy iná situácia, keďže sa hrá na tri víťazné zápasy a, navyše, bude to finále,“ uviedol Rafael Nadal v prvom televíznom interview s Alexom Corretjom.

Nadal vylepši svoju skvelú zápasovú bilanciu v tomto roku na 29 víťazstiev – 2 prehry, zatiaľ čo Del Potro klesol na 28-7. Takmer dvojmetrový Argentínčan si postupom do semifinále vyrovnal svoj najlepší výsledok na RG v kariére, predtým sa medzi štyroch najlepších dostal v roku 2009. Aktuálne sa posunie na 4. miesto vo svetovom rebríčku ATP.

Priebeh zápasu

Vo vyrovnanom prvom sete ešte čerstvý Del Potro zahodil dvakrát po tri brejkbaly a v závere za to pykal. V desiatom geme jedinýkrát odovzdal súperovi svoje podanie a to stačilo na triumf Nadala 6:4.

Druhé dejstvo sa odohrávalo už v réžii antukového kráľa. Nadal povolil čoraz pasívnejšiemu súperovi iba jeden gem, Del Potro ho získal za stavu 0:5. Dominanciu Nadala na kurte vystihovala aj bilancia víťazných úderov a nevynútených chýb, po dvoch setoch to mal 28-12, kým jeho súper 16-23.

Španiel vstúpil suverénne aj do tretieho setu, keď získal úvodných osem „fiftínov“, a tým aj náskok 2:0. Del Potro znížil, ale Nadal pridal plyn, keď to potreboval, a po ďalšom potvrdenom brejku už bolo 5:1 v jeho prospech. Záver sa zmenil na exhibíciu favorizovaného Španiela, hoci Del Potro ešte upravil na 2:5. Nadal sa sústredenou ofenzívou pri svojom podaní dostal k prvému mečbalu, ktorý premenil po pridlhom returne súpera.