Nadal siaha v Monte Carle na rekord, vo finále ho vyzve krajan Ramos-Viňolas

MONTE CARLO 22. apríla (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal je už len krok od zlepšenia vlastného trojnásobného rekordu tzv. otvorenej éry podľa počtu titulov z jedného podujatia.

Zvíťazil 6:3, 6:1 nad Belgičanom Davidom Goffinom v sobotňajšom semifinále dvojhry na podujatí ATP World Tour Masters 1000 Rolex na antuke v monackom Monte Carle. V nedeľu o 14.30 h ho vo finále vyzve krajan Albert Ramos-Viňolas, ktorý medzi najlepšími štyrmi premohol Francúza Lucasa Pouilleho 6:3, 5:7, 6:1.

Pri svojom debute vyradil aj Kučeru

Tridsaťročný Malorčan Nadal nastúpi s vedomím, že rovnakú šancu na zaokrúhlenie čoskoro bude mať aj v Barcelone, kde vo štvrtok po ňom pomenovali hlavný dvorec, a na vrcholnom parížskom turnaji na najpomalšom povrchu Roland Garros. Po osem primátov na rovnakom podujatí získali Švajčiar Roger Federer v Halle a Argentínčan Guillermo Vilas v Buenos Aires. Práve od Vilasa by sa Nadal odpútal na čele historického poradia Open Ery podľa počtu titulov na antuke – mal by ich okrúhlych 50.

Nadal sa v Country-Clube v Monaku presadil v rokoch 2005 – 2012 a 2016. Vlani vo finále prekonal Francúza Gaela Monfilsa 7:5, 5:7, 6:0. Pri debute v sezóne 2003 zvíťazil na úvod nad Karolom Kučerom 6:1, 6:2, vyradil aj krajana Alberta Costu (7:5, 6:3), v osemfinálovom 3. kole nestačil na Argentínčana Guillerma Coriu (6:7 /3/, 2:6). V Monte Carle má zápasovú bilanciu 62:4.

“Ťažko uveriť tomu, že som tu znova vo finále. Je to pre mňa neskutočná zvesť, ďalší skvelý turnaj: som v stave vstúpiť do antukovej sezóny prienikom do finále jedného z najdôležitejších podujatí roka… Toto miesto má pre mňa výsadný význam a som veľmi šťastný a nadšený, že sa mi podarilo zájsť takto ďaleko,” citoval web Asociácie tenisových profesionálov (ATP) Nadala, ktorý môže dosiahnuť svoj 29. triumf na turnajoch World Tour Masters 1000 (a 70. celkovo). Lídrom je Srb Novak Djokovič s 30 úspechmi, tretí Federer ich nazbieral 26.

Nadal môže predstihnúť Federera

Húževnatý Španiel figuruje na druhej pozícii v tohtosezónnom bodovaní Race a v najbližších týždňoch môže predstihnúť pauzujúceho Federera, ktorý pred Monte Carlom viedol o 1810 bodov a vráti sa najskôr od 28. mája vo francúzskej metropole, možno ešte ani tam. Od roku 2009 získal Nadal v priemere 2448 bodov na štyroch najdôležitejších antukových akciách pred RG, teda v Monte Carle, Madride, Ríme (zhodne World Tour Masters 1000) a Barcelone (World Tour 500). Konkrétne vlani to bolo 2040 bodov. Rekordom počas predmetného obdobia je 3100 bodov (sezóny 2009 a 2013).

Niekdajší líder singlového renkingu Nadal, aktuálne siedmy v hodnotení, má proti 29-ročnému takisto ľavorukému Ramosovi-Viňolasovi (24.) štatistiku 2:0. Opakovane ho zdolal v spomenutej katalánskej metropole, a to v sezónach 2013, 2014. Rodák práve z Barcelony Ramos-Viňolas zažíva životný “tisíckový” turnaj: už štvrťfinále, do ktorého sa dostal cez britského prvého muža svetového rebríčka Andyho Murrayho napriek manku 0:4 v treťom sete, bolo jeho premiérové na takejto úrovni.

“Albert hrá lepšie ako kedykoľvek. Víťazil v obrovských zápasoch počas celého týždňa. Srší z neho sebavedomie, oduševnenie a bojovnosť, azda v každom súboji sa dostal z náročných situácií a predvádzal vysokú úroveň tenisu. Viem, že budem musieť predviesť môj najkvalitnejší tenis, aby som mal šancu uspieť. Dúfam, že sa mi to podarí,” vyhlásil Nadal.

ATP World Tour Masters 1000 Rolex

Dvojhra – semifinále:

Rafael Nadal (Šp.-4) – David Goffin (Belg.-10) 6:3, 6:1

Albert Ramos-Viňolas (Šp.-15) – Lucas Pouille (Fr.-11) 6:3, 5:7, 6:1

Poradie podľa počtu titulov vo dvojhre na turnajoch ATP World Tour Masters 1000:

Novak Djokovič (Srb.) 30

Rafael Nadal (Šp.) 28

Roger Federer (Švaj.) 26

Ivan Lendl (USA) 22

John McEnroe (USA) 19

Jimmy Connors a Andre Agassi (USA) po 17

Björn Borg (Švéd.) 15

Andy Murray (V. Brit.) 14

Boris Becker (Nem.) 13