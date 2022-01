Nadal siahol v zápase proti Shapovalovi na dno svojich síl, od rekordného titulu ho delia dve výhry

Španielsky tenista Rafael Nadal po siedmy raz v kariére postúpil do semifinále dvojhry na Australian Open v Melbourne. Vo vyše štvorhodinovom štvrťfinálovom maratóne Nadal zdolal Kanaďana Denisa Shapovalova 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. Víťaz premenil prvý mečbal pri svojom podaní, keď loptička po bekhende jeho súpera skončila tesne za základnou čiarou.

Nadal je už len dve víťazstvá od toho, aby získal 21. grandslamový titul a na čele rebríčka najúspešnejších tenistov histórie odskočil Srbovi Novakovi Djokovičovi a Švajčiarovi Rogerovi Federerovi.

Zaslúžené víťazstvo

„Bolo to mimoriadne náročné, nebol som pripravený až na také vysiľujúce teplo. Som vďačný za postup do semifinále, najmä keď som počas zdravotných ťažkostí pred dvoma mesiacmi zvažoval, či sa ešte vrátim medzi tenisových profesionálov. Teraz sme spolu s tímom možno blízko toho, aby sme zmenili históriu, ale najprv si potrebujem čo najviac oddýchnuť,“ uviedol Nadal v prvom televíznom rozhovore na dvorci.

Nadal viedol 2:0 na sety rovnako ako pred rokom v rovnakej fáze Australian Open nad Stefanosom Tsitsipasom, lenže na rozdiel od vlaňajška tentoraz dokonalý obrat súpera nepripustil. Tridsaťpäťročný Španiel na ostrom slnku s pribúdajúcim časom viditeľne trpel a vo štvrtom sete začal odchádzať fyzicky.

Nadal bojoval s vyčerpanosťou

Naopak jeho o 13 rokov mladší súper s pribúdajúcim časom pôsobil úderovo istejšie, fyzicky zdatnejšie a celkovo sebavedomejšie. Nadal v polovici štvrtého setu akoby zostal bez energie, prestal dobiehať loptičky k čiaram, z dvorca sa vytratila jeho povestná bojovnosť.

Za stavu 1:4 si vyžiadal medicínsku prestávku, počas ktorej zrejme užil lieky na podporu trávenia a viackrát si doprial prúd studeného vzduchu z pripravenej hadice. Potom sa vrátil v lepšej nálade do zápasu, a hoci set už nevybojoval, do Arény Roda Lavera sa vrátil jeho víťazný duch. V piatom sete sa ľavák z Malorky maximálne skoncentroval na jeho úvod.

Víťaza potrápil žalúdok

Menej skúsenému súperovi vzal v druhom geme podanie a keďže svoj servis vzápätí obhájil, odskočil na 3:0. To mu už stačilo na to, aby zápas dopodával do úspešného konca napriek tomu, že predtým urobil až 11 dvojchýb. Nadal sa v 36. päťsetovom zápase na grandslamovom turnaji dočkal dvadsiateho tretieho víťazstva. Bilanciu proti Shapovalovovi si vylepšil na 4-1.

„Mal som šance na začiatku tretieho setu, ale nie je jednoduché ukončiť zápas v troch setoch, keď máte proti sebe hráča s takým talentom, aký má Denis Shapovalov. Potom ma začala zmáhať únava. Necítil som sa dobre, a tak som si vypýtal tabletky na zlepšenie činnosti žalúdka. Nebolo to nič strašné, ale pomohlo mi to. Mal som aj šťastie, že ma v piatom sete podržalo podanie. Teraz mám dva dni voľna pred semifinále, čo veľmi vítam a potrebujem. Bol to fyzicky aj psychicky veľmi náročný zápas. Nemám už 21 rokov a regenerujem oveľa pomalšie ako kedysi. Pocitovo mi dnes nohy slúžili, ale podmienky boli najťažšie za posledné dva roky. Naozaj som vďačný, že som stále v hre a užívam si to,“ dodal Nadal v rozhovore s niekdajším dvojnásobným šampiónom AO Jimom Courierom.

Španiel urobil množstvo chýb

Australian Open je jediný grandslamový turnaj, ktorý Nadal vyhral iba raz, a to ešte pred 13 rokmi. Napriek tomu máva v Melbourne Parku dobré výsledky, keďže bol celkovo päťkrát vo finále a v piatok ho čaká siedme semifinále proti víťazovi zápasu Matteo Berrettini (Tal.-7) – Gael Monflis (Fr.-17).

„Nadal je špecifický hráč, akých veľa nie je. Keď už to vyzerá, že nemá čo ponúknuť, nejakým spôsobom sa otrepe a znova ide do toho naplno. Úvod piateho setu ho stál veľa energie, ale utvoril si potrebný náskok a potom už nedal súperovi reálnu šancu na návrat. V zápase urobil veľa dvojchýb, ale v závere tam bolo vysoké percento prvých podaní a bodov z jeho strany a to bolo rozhodujúce. Shapovalov veľmi chcel a túžil zvíťaziť, ale nakoniec sa tešil ten skúsenejší,“ zhodnotila americká tenisová legenda John McEnroe na Eurosporte.