Nadal v treťom sete prehrával 1:5, ale na Turnaji majstrov predviedol famózny obrat

Španielsky tenista Rafael Nadal sa na druhý pokus dočkal víťazstva na koncoročnom výberovom turnaji Nitto ATP Finals v Londýne. Tridsaťtriročný Malorčan zdolal v stredajšej repríze finále US Open Rusa Daniila Medvedeva 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4) za necelé tri hodiny a aj v treťom vzájomnom súboji s týmto súperom sa radoval z triumfu. V skupine Andreho Agassiho sa v stredu odohrá ešte jeden duel, od 21.00 h proti sebe nastúpia Grék Stefanos Tsitsipas a Nemec Alexander Zverev.

„Cítim sa veľmi šťastný. Je to neskutočné, že sa mi podarilo takýto obrat. Je to škoda pre Daniila, hral dobre a utrpel ťažkú prehru. Musím sa poďakovať všetkým za podporu, veľa to pre mňa znamená. Za nepriaznivého stavu musíte bojovať a veriť, že sa to možno zlomí. Už som sa to v kariére viackrát naučil. Celkovom som hral v zápase lepšie ako pred dvoma dňami, čo je pre mňa potešujúce,“ povedal Nadal v rozhovore krátko po skončení stretnutia priamo na kurte.