Nadal vypadol na turnaji ATP Finals už v skupine, utrpel celkovo štvrtú prehru za sebou

Španielsky tenista Rafael Nadal sa ani v tomto roku nedočká premiérového celkového prvenstva na turnaji ATP Finals, 22-násobný grandslamový šampión prehral v utorok aj svoj druhý zápas skupinovej časti záverečného podujatia sezóny v talianskom Turíne a nepostúpi do play-off. Tridsaťšesťročný rodák z Malorky ako najvyššie nasadený hráč podľahol debutantovi Felixovi Augerovi-Aliassimovi z Kanady 3:6, 4:6, v prvom dueli prehral s Američanom Taylorom Fritzom.

„Pozitívne je, že som bol schopný odohrať dva turnaje v priebehu troch týždňov. To sa mi predtým dlho nepodarilo. Nemyslím si, že som zabudol hrať tenis a byť mentálne silný. Musím len v sebe nájsť sebavedomie, dobré pocity a odolnosť, ktoré potrebujem, aby som mohol hrať na požadovanej úrovni. Neviem, či sa tam opäť dostanem, ale nepochybujem o tom, že pre to urobím všetko,“ povedal Nadal, ktorý neuspeje na Turnaji majstrov ani pri 10. účasti. Doposiaľ bol najlepšie dvakrát druhý (2010, 2013). Celkovo prehral štvrtý duel za sebou, čo sa mu stalo len druhýkrát v kariére.

Auger-Aliassime zdolal Nadala prvýkrát v treťom vzájomnom súboji. „Nebol som si istý, či sa mi to niekedy podarí a či o tom vôbec môžem snívať. Vekový rozdiel medzi nami je obrovský a to dokazuje, aký je veľký šampión. Aj vo veku 36 rokov dokáže hrať vyrovnanú partiu s dvadsiatnikmi. Má veľmi silnú vôľu,“ vyzdvihol Kanaďan španielskeho veterána. Fritz mohol Nadala udržať v hre o postup do semifinále ATP Finals prípadným triumfom nad Casperom Ruudom, ale Nór v utorok zdolal Američana 6:3, 4:6, 7:6 (6) a ako prvý sa dostal do najlepšej štvorky na podujatí.