Nadalovi zablahoželal k zisku 21. grandslamového titulu Federer, Djokovič sa prihovoril aj zdolanému Medvedevovi

Do zástupu gratulantov Španielovi Rafaelovi Nadalovi k zisku 21. grandslamového titulu sa pridali aj jeho dvaja veľkí rivali v boji o tenisovú nesmrteľnosť Švajčiar Roger Federer a Srb Novak Djokovič.

Hoci sa to istý čas zdalo málo pravdepodobné, práve Nadal sa stal prvým z veľkej trojky svetového mužského tenisu, ktorý si pripísal 21. titul z turnajov tzv. veľkej štvorky. Nadal má na konte 13 prvenstiev na Roland Garros v Paríži, štyri triumfy na US Open v New Yorku a po dve celkové víťazstvá na londýnskom Wimbledone a Australian Open v Melbourne.

Priateľ a veľký súper

Štyridsaťročný Federer a o šesť rokov mladší Djokovič nemohli tento rok v Melbourne Parku bojovať o 21. grandslamový titul. Zatiaľ čo Federer už vyše polroka pauzuje po operácii kolena, nezaočkovaný Djokovič bol deportovaný z dejiska Australian Open po tom, čo mu zásahom austrálskeho ministra pre prisťahovalectvo dodatočne po druhý raz odobrali víza.

„Priateľ a veľký súper,“ začal svoju gratuláciu Nadalovi Federer na svojom instagramovom profile. „Pred pár mesiacmi sme sa zabávali na tom, že obaja musíme používať barly. A teraz si vyhral Australian Open, čo je úžasné. Nikdy nepodceňujte veľkého šampióna! Tvoja neuveriteľná pracovná morálka, oddanosť tenisu a bojovný duch sú inšpiráciou pre mňa aj pre zvyšok tenisového sveta,“ dodal obdivne Federer.

Pôsobivá bojovnosť zabrala

Svetová jednotka Djokovič prostredníctvom twitteru adresovala Nadalovi tieto slová: „Gratulujem, Rafael Nadal! Úžasný úspech, vždy pôsobivá bojovnosť opäť zabrala. Enhorabuena (Bravó).“ Djokovič sa prihovoril aj zdolanému finalistovi Daniilovi Medvedevovi.

„Dal si zo seba všetko a hral s vášňou a odhodlaním. Presne to od takého hráča všetci očakávame,“ dodal zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča.