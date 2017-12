Nadčasový symbol socializmu alebo opacha? Pozrite si, aké zmeny čakajú hotel Kyjev a Kamenné námestie

Dôležité centrum Bratislavy dostane novú tvár. Akú, bude záležať aj na každom z vás. Pozrite si, čo zostalo z legendárneho hotela Kyjev a ako môže v budúcnosti vyzerať Kamenné námestie i jeho okolie.

Bezdomovci, špina, neporiadok. Tak dnes vyzerá Kamenné námestie a okolie niekdajšieho slávneho hotela Kyjev. Asi ťažko nájdete Bratislavčana ( a nielen jeho), ktorý by nepoznal tento nadčasový symbol socializmu. Bol postavený v 70tých rokoch a kedysi okrem ubytovacieho zariadenia predstavoval spolu s niekdajším obchodným domom Prior (dnešným Tescom) i kultúrne a spoločenské stredisko.

Kedysi pýcha, dnes len opacha

Hotel Kyjev bol počas obdobia svojej najväčšej slávy turistami veľmi vyhľadávaný. Svoj apartmán tu mala i hlava nášho štátu. Niekdajšia nadčasovosť architektúry a vnútorný dizajn, na tú dobu ako jediný z mála spĺňajúci medzinárodné štandardy, však zapadli prachom a hotel bol zatvorený v roku 2011. Dnes ho mnohí považujú za betónovú opachu. Avšak nemusí to tak byť navždy!

Čo s hotelom Kyjev a Kamenným námestím?

Vlastník bývalého hotela Kyjev, ako aj okolitých pozemkov, spoločnosť Lordship, plánuje v spolupráci s Mestom Bratislava a spoločnosťou TESCO prinavrátiť lesk Kamennému námestiu, budove hotela a jeho okoliu. Kamenné námestie by tak malo získať viac zelene a stromov. Aj hotel Kyjev dostane druhú šancu. Vlastník uvažuje o jeho komplexnej rekonštrukcii. Či bude ďalej ubytovacím zariadením alebo z neho vznikne komplex bytov, sa ešte rozhoduje.

Na vašom názore tiež záleží

Spoločnosť Lordship v rámci revitalizácie ulíc Rajská a Cintorínska uvažuje aj o celkom novom využití týchto priestorov. Na spomínanom mieste by mohlo vzniknúť malé námestie s pódiom a hľadiskom určené pre kultúrne podujatia. Na názor sa chcú pýtať i vás. „Radi by sme tento priestor skultúrnili. Jedna z možností je verejný priestor, kde by mohli účinkovať umelci. Hudobníci či výtvarníci. Práve sme spustili prieskum, kde sa budeme Bratislavčanov pýtať, čo by chceli na tom mieste oni – akú funkciu by mal podľa nich plniť nový verejný priestor, ktorý vznikne ako súčasť nášho projektu. Ten je zatiaľ vo fáze príprav,“ vyjadril sa o pripravovaných zmenách výkonný riaditeľ spoločnosti Lordship, Rostislav Novák. S realizáciou by sa malo začať počas prvých šiestich mesiacov budúceho roka.

Čo si o chystaných zmenách myslia slovenské celebrity? Tu je niekoľko odpovedí:

„O zmenách som zatiaľ nepočula a asi sa to bude najviac týkať ľudí, ktorí v tej lokalite bývajú. Ale myslím že ak vznikne pekný, estetický a funkčný priestor, ktorý bude slúžiť na oddych a prípadné kultúrne podujatia, určite sa mnohí potešia,“ Mária Čírová.

„Ja si myslím, že v dnešnej dobe akýkoľvek nový priestor na šírenie kultúry je veľmi vítaným počinom. Neviem, ako to bude vyzerať, ale myšlienka mi je veľmi sympatická. Dúfam, že si tam čoskoro zahráme,“ Peter Cmorík.

„Myslím si, že stále je len dobre, ak na Slovensku vznikajú nové miesta, na ktorých sa môžu ukázať známe alebo aj začínajúce kapely. Viac muziky, viac šťastných muzikantov a poslucháčov. Teším sa z tohto plánu,“ Lukáš Adamec.

„Je to skvelá myšlienka. Tešíme sa, že sa možnosti verejných vystúpení rozširujú. V Bratislave hrávame veľmi radi a ak bude možnosť, určite si koncert práve na tomto mieste nenecháme ujsť ,“ Peter Bič.

„Som síce nepravidelný návštevník Bratislavy, ale určite vítam takúto zmenu. Ak to bude vkusný zásah, môže to tomu miestu iba pomôcť,“ Rasťo Kopina z Nocadeň.

A toto je názor niektorých z vás!

„Na týchto miestach zanedbanej postsocialistickej betónovo-asfaltovej skrumáže by som ocenil niečo, čo má cit a dušu. Za celý život som si nezvykol cítiť sa príjemne na Kamennom námestí. Koncerty by podľa mňa námestie oživili!“ Vlado (45), Bratislavčan momentálne žijúci v Rakúsku.

„Ako prvé si myslím, že je potrebné lepšie využívať križovatku, ktorá spája cestu vedúcu okolo námestia s priľahlými ulicami. Jednou z možností, ktorá by vyriešila preťaženie na uliciach, by mohol byť aj podchod. Tiež si myslím, že keďže Kamenné námestie je jedno z ústredných miest Bratislavy, malo by tam byť vo večerných hodinách, po 19 či 20-tej otvorených viac miest, kde sa ľudia môžu zabaviť. Preto absolútne súhlasím s nápadom malého námestia s pódiom. Ďalším krokom by malo byť udržiavanie stáleho chodu podujatí, aby sa z Kamenného námestia stalo miesto plné života, na ktorom sa vždy bude niečo diať,“ Sebastian (32), Venezuelčan.

„Námestie by malo slúžiť pre ľudí, najlepšie nejaká zeleň s fontánou, poprípade zástavbou, aby námestie vyzeralo urbanisticky vyspelo. V terajšej forme vyzerá ako socialistické námestia z okresných a krajských miest a nie ako reprezentatívne miesto hlavného mesta v centre. Čo sa týka pódia, takáto zmena by mohla na námestie prilákať viac ľudí, aby ho nevnímali len ako pasáž medzi centrom mesta a promenádou pri Dunaji, ale aj ako miesto, kde sa oplatí stráviť voľný čas. Je to asi najhoršie námestie v Bratislave s veľmi zlou architektúrou nehodiacou sa do centra mesta, špinavé a plné bezdomovcov a žobrákov. Celé námestie by sa malo zurbanizovať a skultúrniť,“ Tomáš (30), Slovák žijúci v Londýne.

„Na Kamennom by mohlo byť zaujímavé niečo podobné ako v Rančíku v Petržalke. Detské ihrisko, posedenie pre dospelých, U rampy pre skejťákov a cyklistov. Nič také nikde v okolí podľa mňa nie je. Nápad s pódiom nie je zlý, ale pretože som dlhé roky robil v kultúre, viem, aké ťažké je zohnať financie na umelecké projekty a nie je nič škaredšie, ako opustené, prázdne pódium… Kamenné námestie a spomínané ulice reprezentatívne určite nie sú. Je to veľmi výhodná lokalita pre bezdomovcov,“ Vladimír (61), Košičan.

„Mám rada niektoré miesta, ktoré môžete v tejto lokalite navštíviť – Axioma Café, Bistro San Germain, kino Lumiére alebo krásnu Medickú záhradu. Mohlo by tu byť však viac kultúrnych priestorov, zaujímavých reštaurácii, galérií a jednoznačne aj viac zelene, ktorá však chýba v celom centre mesta. Tieto miesta dýchajú stále svojou bezfarebnou socialistickou šeďou. Pódium by bolo skutočne fajn, hoci si neviem predstaviť, kde by tam také námestie s pódiom umiestnili. Ale prečo nie. Je super, keď sa vytvárajú takéto veci,“ Gabika (27), Bratislavčanka.