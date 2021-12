Naďovo ministerstvo zatiaľ neeviduje žiadnu podanú ponuku na bojové obrnené vozidlá

Ministerstvo obrany SR zatiaľ neeviduje žiadnu podanú ponuku na obstarávanie vozidiel 8×8. Šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) to uviedol na tlačovej besede s tým, že ho to neprekvapilo a oficiálne podanie ponúk očakáva v posledný deň. Oslovené krajiny môžu predkladať ponuky do konca decembra. Naď zároveň informoval, že približne deväť záujemcov predbežne potvrdilo, že ponuku na obstarávanie vozidiel predloží.

Rezort obrany 30. septembra odovzdal 33 krajinám požiadavky na obstarávanie 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 (BOV 8X8) a 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV).

Do konca roka bude ministerstvo prijímať ponuky na vozidlá 8×8 a do konca januára na pásové obrnené vozidlá. Vláda 8. septembra schválila začatie obstarávania 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 za 332,2 milióna eur a 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel za 1,739 miliardy eur.