Náhly odchod Kozáka i konflikt s Weissom ml., kouč Hapal bilancoval trénerské turbulencie roku 2018

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal podstúpil v už uplynulom roku 2018 viacero veľkých zmien. Na jeho začiatku bol 49-ročný Čech trénerom slovenskej reprezentácie do 21 rokov, v marci prijal ponuku Sparty Praha.

Ešte v júli s ním však vedenie pražského klubu predčasne ukončilo spoluprácu a v pondelok 22. októbra ho výkonný výbor SFZ schválil vo funkcii trénera národného „áčka“. Podľa vlastných slov prežil rodák z Kroměřížu najhektickejší rok vo svojom živote.

„Čo sa týka trénerských turbulencií, skutočne sa toho v mojom profesionálnom živote udialo toľko, ako som doteraz ešte nezažil. Úprimne, bolo tých zmien na mňa veľa. Verím, že sa to už teraz ustáli,“ povedal Hapal v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Náhly a rýchly odchod Kozáka

Keď bol po neúspešnom angažmáne v Sparte Praha niekdajší kouč slovenských klubov FC Nitra a MŠK Žilina bez práce, ozval sa s ponukou prezident SFZ Ján Kováčik. Učinil tak po náhlom odchode Jána Kozáka.

„Jeho koniec bol rýchly pre SFZ, ale aj celú verejnosť. Keď som sa o tom dozvedel, vôbec mi nenapadlo, že by som takú ponuku mohol dostať. Akonáhle sa v médiách začali objavovať mená možných nástupcov, tak mi to prešlo hlavou, ale stále som tomu neveril. Až keď ma prezident po zápase vo Švédsku oslovil, začalo to byť pre mňa vážne,“ zaspomínal si Hapal na oficiálnu ponuku od zväzu.

Veľké vyznamenanie svojej práce

Hapal sa stal prvým zahraničným trénerom slovenských futbalistov. Bola to preňho ponuka ako zo sna. „Určite to bol najkrajší moment v mojej kariére. My sme s prezidentom Kováčikom mali dobré vzťahy a zostali sme v kontakte aj po mojom odchode do Sparty. Keď prišiel do Prahy, ozval sa, či si nedáme kávu alebo obed a podebatovali sme. Po tom telefonáte som spočiatku ani nevedel, čo mám povedať, chvíľu trvalo, kým mi to všetko došlo, som za to veľmi rád. Považujem to za veľké vyznamenanie svojej práce nielen pri ‚dvadsaťjednotke‘, ale v slovenskom futbale celkovo. Myslím si, že som na Slovensku rešpektovanou osobou. Ľudia vo futbale, ale aj samotná verejnosť ma prijali a cítim sa tu výborne. Skrátka som na tú ponuku bez zaváhania prikývol,“ referuje český tréner pre futbalsfz.sk.

Pavel Hapal prevzal reprezentáciu v momente, kedy sa so sedmičkou hráčov niesli problémy ohľadom porušovania životosprávy. Následne sa stal problémovým pre nového kouča Vladimír Weiss mladší, ktorý vyhlásil, že pod jeho vedením odmieta reprezentovať svoju krajinu.

„Je to jeho rozhodnutie a ja ho rešpektujem. Myslel som si, že náš vzťah bude v poriadku. Podľa mňa reagoval skratovo, dalo sa to vyriešiť aj inak, ale keď sa už rozhodol tak, ako sa rozhodol, som rád, že sa tak stalo teraz a nie počas kvalifikácie. Futbal je kolektívny šport a tým, ako sa zachoval, prejavil neúctu k mužstvu a ublížil mu. Hoci som tréner a snažím sa byť s hráčmi na jednej lodi, ego jednotlivca nesmie prevýšiť kolektív. Aj veľkí hráči ako sú Messi či Ronaldo pochopili, že bez tímu nič nedokážu,“ vrátil sa ku konfliktu s Weissom ml. Hapal.

Dostatočná kvalita mužstva

Do roku 2019 si Hapal želá okrem iného aj postup Slovenska na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať v roku 2019. V E-skupine bude Slovensko čeliť Chorvátsku, Maďarsku, Walesu a Azerbajdžanu. Podľa reprezentačného trénera má mužstvo dostatočnú kvalitu na to, aby postúpilo na ME.

„Do nového roka si želám zdravie a nielen pre seba a moju rodinu, ale aj pre všetkých fanúšikov a najmä hráčov, bez zdravia to nejde. Len keď budú hráči zdraví, vieme urobiť maximum pre úspech. Fanúšikom, ale aj všetkým ľuďom, ktorí vo futbale pracujú, želám postup na ME a čo najmenej zápasov so smutným koncom,“ uzavrel Hapal.