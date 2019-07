Náhrada palmového oleja, pre ktorý sa ničia pralesy, môže byť ešte horšia (fotografie)

Palmový olej sa používa v potravinárstve, pri výrobe krmív či kozmetike ale najviac sa ho pridáva do nafty, ako biopalivo v snahe o zníženie spotreby fosílnych palív. Ako sa ukazuje, ani toto nie je riešenie a ľudstvo musí nájsť iný spôsob, ako sa presúvať z miesta na miesto.

Podľa prieskumov až 82% Európanov nevie, že sa palmový plej pridáva do nafty, ktorú bežne tankujú. Podľa najnovších dát sa posledný rok v Európe použilo až 65% palmového oleja na výrobu energie, pričom 53% ako prímes do paliva – čo sú 4 milióny ton. Palmový olej pri spaľovaní produkuje 3-krát viac emisií ako diesel, preto jeho pridávanie do pohonných hmôt nie je ekologickejšie.

Kvôli pestovaniu palmy olejnej boli odlesnené a stále sa vypaľujú obrovské rozlohy dažďového pralesa – pľúca Zeme. Okrem toho mnohé ohrozené druhy zvierat ako napríklad orangutany alebo tigre či domorodé kmene ľudí prichádzajú o životný priestor alebo umierajú priamo pri vypaľovaní stromov.

NÁHRADA PALMOVÉHO OLEJA

Palmový olej dosahuje zo všetkých olejnin najvyšší výnos na hektár plochy. Produkuje takmer 10-krát viac oleja než sója, 8-krát viac než slnečnica a 6-krát viac než repka.

Nahradiť palmový olej iným olejom by teda znamenalo jediné – namiesto paliem olejných pestovať viac repky olejnej alebo sóje na úkor iných plodín alebo divej prírody, tak ako sa to v súčasnosti deje s palmami. Vysoký dopyt vytvára tlak na rozširovanie plantáží a ničenie divej prírody.

Za posledných 10 rokov sa dopyt po palmovom oleji zdvojnásobil a očakáva sa, že do roku 2020 sa produkcia zase zdvojnásobí.

STOPKA PRE PALMOVÝ OLEJ V EÚ

Ekonomika a palivo do áut podľa enviromentalistov nemôže byť dôvodom pre ďalšiu likvidáciu dažďových pralesov.

V roku 2015/2016 bola spotreba palmového oleja v Európskej únii 6,7 miliónov kubických ton, čo predstavuje približne 11% celosvetovej spotreby. Medzi najväčšími spotrebiteľmi sú India, Čína ale aj krajiny pôvodu Indonézia a Malajzia, kde ho bežne používajú v domácnostiach a reštauráciách.

Environmentálne organizácie sa obrátili na Európsku komisiu s petíciou, ktorú dosiaľ podpísalo 650-tisíc ľudí. Európska Únia už avizovala, že do roku 2030 chce postupne zrušiť používanie palmového oleja v biopalivách.

Opäť situáciu komplikujú peniaze. Malajzia ako druhý najväčší producent palmového oleja sa chce s EÚ súdiť. Malajzia sa domnieva, že zákaz zo strany EÚ je porušením pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorej členom je takmer každá krajina.

Nórsko urobilo prvý krok. Tamojší parlament schválil zákon, podľa ktorého od januára 2020 nórsky biopalivový priemysel nebude môcť nakupovať a spracovávať palmový olej ani iné palivá, ktoré spôsobujú odlesňovanie alebo inak poškodzujú životné prostredie. Aj Francúzsko nedávno prijalo opatrenia na odstránenie palmového oleja z biopalív po roku 2020.

Keby palmový olej v palive dostal v EÚ stopku, znamenalo by to zníženie celosvetového dopytu po ňom o 6%.