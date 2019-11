Najčastejšie finančné chyby, ktoré robíme v čase krízy

Banky.sk spolu s odborníkmi na financie upozorňujú na tieto nesprávne rozhodnutia, ktoré pripravujú ľudí o tisíce eur.

Hypotéky

Nízke úroky na hypotékach lákajú ľudí k ohromnému zadlžovaniu sa. Keďže peniaze strácajú svoju hodnotu, radšej ich ľudia uložia do nehnuteľnosti, ktorú dofinancujú úverom na bývanie. Jednoznačná odpoveď, či je to správne rozhodnutie, neexistuje. Okrem nízkeho úroku na hypotéke do úvahy treba zobrať viacero faktorov – cena nehnuteľnosti, ktorá je v súčasnej dobe veľmi vysoká, hlavne v Bratislave a náš zámer, čo chceme s nehnuteľnosťou ďalej robiť. Toto je možný scénar, prečo investovať do predraženej nehnuteľnosti v predkrízovom období nemusí byť správne riešenie:

Dnes kúpite byt za 190 000 tisíc eur. Časť 38 000 eur zaplatíte z úspor a 152 000 eur dofinancujete hypotékou na 25 rokov, s výhodným úrokom 1%. Mesačne splácate 572 eur. V období recesie, ako sme boli svedkom v roku 2009, klesli ceny nehnuteľností o 20% (toto číslo je priemerné, neberieme do úvahy regionálne rozdiely). Ak by sa podobný scénar zopakoval aj teraz, tak cena vášho bytu by bola zhruba na úrovni 152 000 eur. Nemusí vás to trápiť, pokiaľ sa nerozhodnete byt predať. Ak by ste ho chceli predať po 2 rokoch, banke budete stále dlžiť 141 200 eur. Čiže po predaji by vám ostalo 10 800 eur, z ktorých by ste ešte zaplatili banke poplatok za predčasné splatenie. V konečnom dôsledku za 2 roky by ste prišli o takmer 30 000 eur.

Predtým, než zaťažíte svoj rozpočet hypotékou zvážte tieto faktory:

cena nehnuteľnosti vs. jej stav a lokalita

koľko treba investovať do rekonštrukcie

zámer, ako dlho si chcete nehnuteľnosť ponechať vo vlastníctve, či v nej budete bývať, alebo ju chcete prenajať

Firemné dlhopisy

V dobe takmer nulových úrokov na sporiacich účtoch a termínovaných vkladoch ľudia hľadajú možnosti investovania, ktoré im prinesú vyššie zhodnotenie. Nie vždy si však uvedomujú riziko s tým spojené. Čo si je treba všímať? „Ak dostanete ponuku na investovanie do dlhopisu s podozrivo vysokým výnosom, pátrajte po emitentovi,“ vysvetľuje Martin Kaňa, generálny riaditeľ Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Emitent je spoločnosť, ktorá dlhopis vydáva. Odborníci odporúčajú, aby ste investovali len do tých dlhopisov, ktoré sú vydávané finančne silnou a stabilnou spoločnosťou. Ideálne spoločnosťou, ktorá na trhu úspešne pôsobí už dlhšie obdobie a podniká vo viacerých, od seba nezávislých oblastiach. Peniaze investované do dlhopisov nie sú chránené fondom na ochranu vkladov a môže sa vám stať, že pri „podozrivo excelentných“ dlhopisoch od neznámeho emitenta už svoje peniaze nikdy neuvidíte.

Investovanie do akcií a akciových podielových fondov

Počas krízy je prirodzené, že akciový trh klesá. A teda aj hodnota nášho majetku uložená priamo v akciách alebo v akciových podielových fondoch. Akonáhle ľudia vidia, že hodnota ich investície klesá, mnohí podľahnú panike a predajú svoje podiely. Sú sklamaní, že utrpeli stratu a žijú v presvedčení, že keby podiely nepredali, ich strata by bola ešte vyššia. A to je mylná predstava. Po každom období krízy prichádza obdobie rastu. Keby svoje podiely nepredali, po kríze s najväčšou pravdepodobnosťou by boli opäť v zisku. Správny investor totiž pri poklese nakupuje a počas obdobia rastu predáva. Nie naopak.

Osvedčený recept, ktorý vám zabezpečí ochranu pred výkyvmi akciových trhov je pravidelné investovanie. Pri pravidelnom investovaní sa nákupna cena priemeruje a tým pádom sa vyhnete situácii, že ste nakúpili v nesprávnom čase.

Investovanie do dlhopisových podielových fondov

„Pokiaľ o sebe viete, že ľahko prepadnete panike, presuňte svoje investície do dlhopisových fondov. Sú menej volatilné ako akciové fondy a v čase krízy budete pokojnejšie spávať,“ hovorí M. Kaňa, generálny riaditeľ Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Radšej mať úspory v dlhopisových fondoch a zarobiť menej, ako ich držať v akciových fondoch, prepadnúť panike a prerobiť. Po skončení krízy svoje investície opäť môžete presunúť do akcií. Ak by ste ich ponechali v dlhopisových fondoch, určite by ste zarobili, nie však toľko, koľko zarobíte v akciových fondoch.

