Hnutie Sme rodina- Boris Kollár kritizuje vyhlásenia, že súčasná vláda nemá alternatívu

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Najčestnejším riešením by bolo usporiadať predčasné voľby a začať s novou vládou. Tvrdí to hnutie Sme rodina – Boris Kollár v súvislosti so súčasnou krízou vo vládnej koalícii. Hnutie dodáva, že už pri svojom vzniku si dala súčasná vládna koalícia do vienka klamstvo a podvod na voličoch, konkrétne na voličoch strán Sieť a Most-Híd.

“Koalícia tvrdila, že treba postaviť hrádzu extrémizmu aj za cenu porušenia volebných sľubov. My sme vždy tvrdili, že ak je tu nejaký extrémizmus, tak je to najmä nehorázne, bezbrehé rozkrádanie. Práve v tejto koaličnej kríze boli prerazené všetky dná tohto rozkrádania,” uvádza sa v stanovisku hnutia Sme rodina. Hnutie tiež kritizuje vyhlásenia, že súčasná vláda nemá alternatívu. “To však nemôže posudzovať ani Andrej Danko, ani Robert Fico, ani Béla Bugár. To môžu posudzovať len voliči vo voľbách a nikto iný. Preto najrozumnejším a najčestnejším riešením by bolo usporiadať predčasné voľby a začať s novou vládou a novým, nekorupčným a nekoristníckym spôsobom práce,” dodalo hnutie Sme rodina – Boris Kollár.

Predseda vlády Robert Fico dnes uviedol, že minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Tiež požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase. Dôvodom podľa Fica je, že udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu sa vážne.