Najdemokratickejšou krajinou je Nórsko, Slovensko je na 44. mieste

Spojené štáty, Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko sú podľa analytikov „neúplnými demokraciami“. Najmenej demokracie je v Severnej Kórei a Sýrii.

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Krajinou s najvyvinutejšou demokraciou je Nórsko, tesne nasledované Islandom, Švédskom a Novým Zélandom. Vyplýva to z takzvaného Indexu demokracie za rok 2017, teda rebríčku krajín zoradených podľa miery demokracie, ktorý každoročne na základe skúmania 60 rôznych ukazovateľov od spravodlivosti volebného systému až po pluralitu médií pripravuje pre týždenník The Economist analytická skupina The Economist Intelligence Unit.

Slovensku v rebríčku za minulý rok patrí 44. miesto, pred ním skončila napríklad aj Jamajka (38.) či India (42.). Poľsko spadlo na 53. a Maďarsko na 56. miesto, Česká republika je na 34. priečke.

Len štáty na prvých 19 priečkach pritom The Economist Intelligence Unit označuje za „plne rozvinuté demokracie“. Krajiny od 20. až po 76. priečku, teda napríklad aj Spojené štáty, ktoré sú 21., označujú analytici za „neúplné demokracie“.

Medzi „hybridnými režimami“ sa ocitla na 83. mieste Ukrajina, na stej priečke je Turecko a 108. miesto patrí Palestíne.

Medzi autoritárskymi režimami je na 135. mieste Rusko, 138. Bielorusko, 139-ta priečka patrí Číne a rebríček uzatvárajú Sýria (166.) a Severná Kórea (167.)

Index demokracie za rok 2017 podľa The Economist Intelligence Unit:

01 Nórsko

02 Island

03 Švédsko

04 Nový Zéland

05 Dánsko

06 Írsko

06 Kanada

08 Austrália

09 Fínsko

09 Švajčiarsko

…

44. Slovensko

…

166. Sýria

167. Severná Kórea