Najdhší beh ukázal ľudskú tvár Slovenska. Od Tatier k Dunaju žijú dobrí ľudia, bežcom v horúcom počasí nezištne pomáhali dokonca aj o jednej v noci

Beh od Tatier k Dunaju so svojimi 345 kilometrami už tradične patrí k vrcholom bežeckej sezóny na Slovensku. Jednotlivé úseky od Jasnej do Bratislavy vedú asfaltovými cestami, lesmi, poliami, horským priechodom a poriadne preveria kondíciu a pevnú vôľu bežcov. O to, aby beh fyzicky zvládli, sa jednej 9-člennej štafete postarala spoločnosť Boiron, ktorá ju vybavila balíčkom prvej pomoci pre športovcov v exteriéri. Ako sa ukázalo, podpore bežcov sa priehrštím dostalo aj od miestnych obyvateľov.

„Viac ako dva dni bez spánku, 36,5 kilometra v nohách, a to v horúcom počasí. Počas mojich štyroch úsekov som si toľkokrát nadávala, či mi to bolo treba, no bola som súčasťou 9-člennej úderky, ktorá sa navzájom skvele podporovala, chladila, hydratovala, rozptyľovala,“ hovorí účastníčka štafety Michaela Struhárová z Bratislavy. Istotne nezabudne na Trnovec nad Váhom, kde jej museli členovia jej družstva na hlavu liať vodu každý kilometer, aby dokázala ísť ďalej.

Foto: Beh od Tatier k Dunaju

Tímoví hráči zároveň po odovzdaní štafety, ktorá sa bežala dňom i nocou, ocenili balíček s produktami na rýchlu prvú pomoc pri malých nehodách, ktoré patria k športu v rozmanitom teréne. Roll-on Arnicalme s výťažkom Arniky horskej napomáhal uvoľneniu a regenerácii svalov, Dapis gél zase upokojoval podráždenú kožu po poštípaní hmyzom a na povrchové zranenia, odreniny a začervenanie kože od slnka im poslúžila dermálna masť Cicaderma.

„Ako si tak liečim pľuzgiere, premýšľam, ako jeden beh spojil množstvo ľudí, ktorí sa predtým možno ani nepoznali, a teraz si pomáhajú a makajú na spoločnom cieli. Miestni v obciach a mestách, kadiaľ viedla trať, nás povzbudzovali aj o jednej ráno, pripravili pred domom vodu, hadicu s vodou na ochladenie, alebo šli na bicykli s batohom plným fliaš s vodou a rozdávali ich bežcom. Patrí im naše veľké ďakujem,“ teší sa Michaela a verí, že o rok sa extrémneho behu zúčastní v ešte lepšej forme. Tak pre bežcov, ako aj spoločnosť Boiron, bolo cťou stať sa súčasťou krásnej myšlienky, ktorá prepája ľudí po celom Slovensku.

Foto: Beh od Tatier k Dunaju

