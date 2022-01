Nájdite si tú pravú váhu na digitalne-vahy.sk

Váženie nás sprevádza od prvých okamihov nášho života. No kým v detstve nás každé poctivo nadobudnuté kilo tešilo, v neskoršom veku sa blikajúce číslice na digitálnej váhe stali skôr nočnou morou. Presnosť digitálnych váh má však oveľa širší dosah na naše životy a určite sa neobmedzuje len na kategóriu váh osobných.

Bez váhy si ani rožok nekúpime

Už sme si na prítomnosť váh v obchodoch, bufetoch či na trhoviskách tak zvykli, že ich takmer nevnímame. Ich dôležitosť pre obchodnú sféru je však prioritná, dôkazom čoho je zmienka o hmotnosti takmer na každom type tovaru či produktu. Všetky obchodné váhy používané v sieťach predajní, reštaurácií či predajných stánkov musia byť ciachované a úradné overenie, ktoré je u väčšiny predajcov v cene, má platnosť dva roky. Aj v tejto kategórii váh sa však môžeme stretnúť s rôznymi veľkosťami, účelmi, prevedeniami a, samozrejme, aj cenovými rozdielmi.

Foto: digitalne-vahy.sk

Tie najjednoduchšie modely obchodných váh väčšinou nedisponujú funkciou výpočtu ceny, a nie všetky majú výstup na PC. Vzhľadom na prostredie, v ktorom sa používajú, sú vyrábané z odolných a hygienicky neškodných materiálov, hlavne nehrdzavejúcej ocele. Obchodné váhy s výpočtom ceny je kategória, s ktorou sa najčastejšie stretávame v obchodných prevádzkach. Okrem výpočtu ceny môžu disponovať dvomi displejmi /jeden pre obchodníka, druhý pre zákazníka/, funkciou nulovania, vlastnou tlačiarňou a vo väčšine prípadov je možné ich pripojiť k registračnej pokladni.

Nie je to však len obchod, ktorý by bez váženia fungoval len veľmi ťažko. Sú to aj gastro prevádzky či pekárne a cukrárne, ktoré sú závislé na presných merných jednotkách svojich výrobkov a produktov. Nemalé zastúpenie v kategórii obchodných váh majú aj váhy plošinové, pri ktorých sa váživosť pohybuje vo vyšších hodnotách a veľkosť plošiny umožňuje aj váženie väčších kusov potravín či objemnejších balení.

Foto: digitalne-vahy.sk

Keď sa meranie nespolieha len na hmotnostný údaj

Sú však aj prevádzky, ktoré sa neuspokoja len s meraním hmotnosti, ale vzhľadom na predávaný sortiment ocenia aj možnosť váženia s počítaním kusov. Tento typ váh pre železiarstva váži veľmi sofistikovaným spôsobom a pri predaji drobných súčiastok, klinčekov či drobného spojovacieho materiálu predstavuje funkcia počítania veľmi efektívny spôsob, ako urýchliť, a zároveň zjednodušiť celý predajný proces.

Foto: digitalne-vahy.sk

Ako to funguje? Pri voľbe počítania kusov na váhe je potrebné ešte pred predajom na váhu položiť určitú referenčnú vzorku, napr. 10, 20, 50 alebo 100 kusov materiálu. Váha si na základe tejto referenčnej vzorky vypočíta hmotnosť prislúchajúcu jednému kusu a v ďalšom vážení už dokáže s vysokou presnosťou odvážiť a spočítať jednotlivé kusy tovaru. Ak vezmeme do úvahy, aké zdĺhavé by bolo počítanie jednotlivých kusov malých klinčekov, podložiek či iného drobného spojovacieho materiálu, musíme uznať, že táto váha pre železiarstva je neoceniteľným a nenahraditeľným pomocníkom.

Váhy – dômyselný a pre náš život veľmi dôležitý prostriedok na meranie. Nielen hmotnosti, ale tiež kusov a v konečnom dôsledku aj ceny. Digitálne váhy prešli veľmi dlhú cestu vývoja, inovácií a rôznych vylepšení, aby dospeli do podoby, v akej sa s nimi stretávame dnes. A keďže je stále čo zlepšovať, určite to nie je ich výsledná podoba.

Informačný servis