Najdôležitejšou témou v roku 2019 budú podľa Amnesty International práva žien

BRATISLAVA 1. januára (WebNoviny.sk) – Téma, ktorej sa chce Amnesty International v roku 2019 osobitne venovať, sú práva žien. Ako v rozhovore pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda, organizácia chce byť čo najsilnejšou podporou ženským bojovníčkam za ľudské práva.

„Tieto ženy sa stavajú nielen za svoje, ale aj naše práva, a to často v podmienkach, ktoré sú veľmi nepriaznivé. Tie ženy sú prenasledované, perzekvované. Amnesty chce byť solidárne a chce veľmi proaktívne podporovať to, aby nastali legislatívne zmeny, ktoré postavenie žien posunú na úroveň tak, ako to hovorí všeobecná deklarácia, že všetci sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj v právach,“ konštatoval Sloboda.

Právam žien sa budú venovať aj na Slovensku

Aj Amnesty International Slovensko si vytýčilo za najdôležitejšiu tému v budúcom roku práva žien. „Budeme sa snažiť podporovať všetky aktivity, ktoré sa venujú ľudským právam žien. V komunikácii s inými mimovládnymi organizáciami na Slovensku zvážime, kde bude naša pomoc najhodnotnejšia,“ avizoval Sloboda

Amnesty International Slovensko v roku 2019 plánuje monitorovať ľudské práva na Slovensku, vrátane prípadov ako policajná razia v Moldave nad Bodvou a segregácia rómskych detí. Takisto chce upozorňovať na vývoj v krajinách okolo Slovenska, najmä v Maďarsku a Poľsku.

„V týchto krajinách vidíme silný tlak na občiansku spoločnosť, aktivistov a médiá či nezávislosť súdnictva. S kolegami budeme spolupracovať, aby na Slovensku bolo zrejmé čo sa v týchto krajinách deje a zároveň vytvárať príležitosti, ako ľudia zo Slovenska môžu podporiť boj za ľudské práva v Poľsku, alebo Maďarsku,“ konštatoval Sloboda.

Pozornosť téme utečenectva a migrácie

Ľudskoprávna organizácia chce kapacity venovať aj téme utečenectva či migrácie a upozorňovať na vývoj v Ruskej federácii, kde je podľa Slobodu, nastavenie politických špičiek, ktoré nerešpektujú ľudské práva, veľkým ohrozením.

Veľkú pozornosť bude v tomto roku Amnesty venovať aj voľbám do Európskeho parlamentu a vplyvu technológií na oblasť ľudských práv.