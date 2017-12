Najdôveryhodnejším predajcom potravín na Slovensku je stále Lidl

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 6. decembra 2017 (WBN/PR) – Diskontný reťazec obhájil prvenstvo z roku 2016, kedy sa ocenenie udeľovalo premiérovo. Lidl ocenili zákazníci aj v oblasti komunikácie a štát vyzdvihol aj jeho daňovú disciplínu.

Ocenení je veľa, no najlepší môže byť iba jeden a v oblasti predaja potravín to je na Slovensku Lidl. Zákazníci, ktorí už štyrikrát označili tento diskontný reťazec za „Obchodníka roka“, ho rovnako ako vlani zvolili za najdôveryhodnejší potravinový reťazec pôsobiaci na Slovensku.

Slovenskí spotrebitelia opätovne rozhodli, že potraviny najradšej nakupujú v Lidli, keď svojimi hlasmi rozhodli o jeho víťazstve v kategórií „predajca potravín“ v rámci prestížnej ankety „Najdôveryhodnejšia značka“. Jej organizátorom je Atoz Marketing Services, pričom víťazi vzišli z prieskumu verejnej mienky agentúry STEM/MARK na vzorke 2000 spotrebiteľov. Zákazníci rozhodovali o prvenstvách v celkovo 45 kategóriách, keď celkovo hodnotili až 450 rôznych značiek. Niekto je najdôveryhodnejším výrobcom syrov, niekto sušienok a niekto má najdôveryhodnejšiu privátnu značku. Ocenených bolo mnoho, no najdôveryhodnejším predajcom potravín môže byť iba jeden a zákazníci určili, že to je Lidl. „Je to najhodnotnejšie ocenenie, ktoré sme v tejto súťaži mohli získať. Dôvera zákazníkov sa totiž buduje dlhodobo a rozhoduje o úspechu každého obchodníka. Všetko čo v Lidli robíme, robíme s ľuďmi a pre ľudí,“ uviedol Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

Verejnosť nedávno ocenila diskontný reťazec aj v oblasti komunikácie. V ankete „Hermes Komunikátor roka“ získal až päť prvenstiev, vrátane úspechu v hlavných kategóriách. Celkovo získal Lidl v štyroch doterajších ročníkoch „Hermesa“ už 16-krát.

Oceňovalo aj Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, konkrétne najlepších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016. Za Bratislavský kraj získala ocenenie spoločnosť C E – Beteiligungs-GmbH, ktorá je na Slovensku činná prostredníctvom firmy Lidl Slovenská republika. Diskontný reťazec získal ocenenie „Merkúr“ už po tretíkrát.