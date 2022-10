Najdôveryhodnejšou političkou je Čaputová, Matovičovi rozhodne nedôveruje takmer 70 percent opýtaných

Najdôveryhodnejšou političkou je prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministrovi financií Igorovi Matovičovi rozhodne nedôveruje temer 70 percent opýtaných. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry IPSOS pre Denník N. Šéf rezortu financií sa umiestnil na predposlednom mieste rebríčka. Za prezidentkou, ktorej dôveruje viac ako 43 percent respondentov, sa s 34,4 percentami umiestnil predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Za ním nasleduje s 29,5 percentami predseda strany Smer-SD Robert Fico. Matovičovi rozhodne nedôveruje 69,6 percenta respondentov, rozhodne mu dôverujú tri percentá. Skôr mu nedôveruje viac ako 14 percent účastníkov prieskumu.

Čaputová je najdôveryhodnejšia

Čaputovej rozhodne dôveruje 20,3 percenta opýtaných a Pellegrinimu 11,1 percenta, vo Ficovom prípade to bolo 9,1 percenta. Predsedovi Smeru skôr dôveruje 20,4 percenta účastníkov prieskumu, no rozhodne mu nedôveruje 49 percent. Pellegrinimu skôr dôveruje vyše 27 percent respondentov a rozhodne mu nedôveruje 34,2 percenta. Prezidentke rozhodne nedôveruje temer 34 percent a skôr jej dôveruje 23,3 percenta respondentov.

Na štvrtej priečke sa umiestnil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS), ktorému dôveruje a skôr dôveruje dohromady 27 percent respondentov. U bývalého šéfa slovenskej diplomacie sa temer 15 percent opýtaných nevedelo vyjadriť a viac ako 12 percent uviedlo, že ho nepozná. Väčšiu dôveru mu prejavovali voliči strán SaS a Progresívne Slovensko (PS). Vyššiu dôveru mu tiež prejavujú vysokoškolsky vzdelaní ľudia a respondenti z Bratislavského kraja, kde sa umiestnil hneď za Zuzanou Čaputovou. Korčok sa umiestnil aj pred súčasným premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO), ktorý skončil na piatom mieste. Rozhodne mu dôveruje čosi vyše piatich percent respondentov, a skôr mu dôveruje 21,6 percenta opýtaných. Predsedovi vlády rozhodne nedôveruje temer 44 percent zúčastnených v prieskume.

Dzurinda prekvapil

Za premiérom sa umiestnil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorému dôveruje, alebo skôr dôveruje čosi vyše 24 percent opýtaných. Za ním nasledoval predseda strany SaS Richard Sulík, ktorému prejavilo dôveru celkovo 23 percent respondentov. Rozhodne mu ale nedôveruje viac ako 41 percent opýtaných a Kollárovi takmer 37 percent.

Za Richardom Sulíkom sa umiestnil Ivan Mikloš, ktorému dôveruje necelých 20 percent opýtaných. Mikloš svoj návrat do politiky vylúčil, no v prieskume predbehol Mikuláša Dzurindu, o ktorého návrate sa politickú scénu sa v poslednom čase diskutuje. Mikloš sa umiestnil na ôsmom mieste, Dzurinda na desiatom, pričom druhému menovanému rozhodne alebo skôr dôveruje niečo vyše 18 percent respondentov. Rozhodne mu ale nedôveruje 47,2 percenta oslovených, kým v prípade Mikloša je to 36,4 percenta. U Mikloša ale temer 15 percent nevedelo odpovedať. Väčšiu dôveru v nich deklarovali voliči strán KDH a PS, a tiež štyridsiatnici a päťdesiatnici. Medzi nimi sa na deviatej priečke umiestnil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorému dôveruje dohromady viac ako 19 percent respondentov a rozhodne mu nedôveruje viac ako 48 percent oslovených.

Remišová pod Uhríkom aj Kotlebom

Na jedenástom a dvanástom mieste sa za Durindom umiestnili predseda hnutia Republika Milan Uhrík a predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba. Uhríkovi rozhodne dôveruje alebo skôr dôveruje 16,7 percenta opýtaných, Mariánovi Kotlebovi necelých 15 percent. Naopak, rozhodne mu nedôveruje 61 percent a skôr mu nedôveruje 17,5 percenta. Uhríkovi celkovo nedôveruje viac ako 58 percent respondentov, zároveň ale viac ako 12 percent opýtaných v jeho prípade odpovedalo neviem a temer 13 uviedlo, že ho nepozná.

Za Mariánom Kotlebom sa na trinástom mieste nachádza predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová, ktorej dôveruje necelých 15 percent respondentov, rozhodne jej ale nedôveruje temer 53 percent. Na štvrtom a treťom mieste od konca sa umiestnili predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský a predseda strany PS Michal Šimečka. Majerskému prejavilo dôveru 12,7 percenta a Šimečkovi 11,4 percenta. Majerského ale nepoznalo viac ako 33 percent respondentov a Šimečku 29,5 percenta. U oboch je tiež výraznejší podiel respondentov, ktorí odpovedali neviem. U predsedu KDH išlo o temer 20 percent opýtaných, v prípade predsedu PS to bolo 16,5 percenta. Šimečkovi ale rozhodne nedôverovalo temer 25 percent opýtaných, kým u Majerského to bolo 17,1 percenta.

Na predposlednom mieste skončil spomínaný minister financií a predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorému rozhodne alebo skôr dôveruje dohromady 10,5 percenta respondentov. Vyjadriť sa k nemu nevedelo 4,1 percenta. Na poslednej priečke sa umiestnil predseda Aliancie Krisztián Forró. V jeho prípade ale 49,5 percenta opýtaných uviedlo, že ho nepozná a temer 16 percent odpovedalo neviem.