Najdrahší prestup českej ligy: Tal Ben Haim smeruje do Sparty za rekordnú sumu

PRAHA 27. júna (WebNoviny.sk) – Letné prestupové obdobie v Česku prinieslo aj rekordný transfer. Postarala sa oň na hráčskom poli mimoriadne aktívna Sparta Praha, ktorá angažovala Tal Ben Haima. Za izraelskú ofenzívnu posilu z Maccabi Tel Aviv zaplatia “rudí” 76 miliónov českých korún, čo je najvyššia suma v histórii českej ligy.

Aj doterajšie maximum patrilo tímu z Letnej, vlani sa Václav Kadlec vrátil do pražského klubu z dánskeho FC Midtjylland za odstupné vo výške 73 miliónov. Podľa denníka Sport patrí tretí najdrahší prestup do ČR Ginovi van Kesselovi z AS Trenčín do SK Slavia Praha (35 mil.), za rovnakú čiastku odišiel do pražskej Sparty aj Szilárd Németh.

Pre zaujímavosť, do kádra Sparty pribudli v aktuálnom prestupovom období aj dvaja Slováci. Stopér Lukáš Štetina prišiel z Dukly Praha za 26,3 milóna, brankár Martin Dúbravka zo Slovana Liberec ako voľný hráč.