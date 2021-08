Najdrahším koníčkom Slovákov sú výlety a cestovanie, najmenej peňazí zas minú na kultúru

Každý druhý Slovák minie mesačne za zábavu približne desatinu svojho rodinného rozpočtu. Asi tretina domácností vynaloží na svoje koníčky 10 až 30 percent príjmov.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu výdavkov slovenských domácností od spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika, najviac peňazí míňajú Slováci za cestovanie a víkendové výlety, najmenej zasa za kultúrne podujatia.

Muži investujú do svojich koníčkov viac

Menšiu časť príjmov vydávajú za zábavu ženy, muži investujú do svojich koníčkov výrazne viac. Približne každá šiesta slovenská domácnosť uvádza, že za zábavu a koníčky neminie vôbec nič.

Za zábavu míňajú svoje finančné prostriedky nielen študenti ale aj ľudia v produktívnom veku. Do koníčkov a nových zážitkov investujú najmä vzdelanejší ľudia, ktorí bývajú vo väčších mestách a majú viacčlenné rodiny.

„Z nášho prieskumu vyplýva, že Slováci síce radi utrácajú za zábavu a ďalšie voľnočasové aktivity, zároveň však výdavky na tieto účely klesajú s ich osobným či rodinným príjmom. Pokiaľ ide o socioekonomické postavenie respondentov, najviac vydajú na svoje záujmy a zábavu tí, ktorí pracujú v oblastiach informačných technológií a finančných služieb,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti KRUK uvádza Jaroslava Palendalová.

Cestovanie stojí Slovákov najviac peňazí

Najväčšiu časť peňazí (takmer 27 %) za zábavu minú Slováci za cestovanie a výlety. Pätinu výdavkov predstavujú návštevy reštaurácií a posedenia s priateľmi.

Takmer rovnaký podiel smerujú slovenské domácnosti do športu a záhradkárčenia, do športu ide takmer 13 percent celkových výdavkov na zábavu a záujmy a do záhradkárčenia 14 percent. Najmenej, len necelých 5 % výdavkov v tejto oblasti, utratia Slováci za kultúru.