Najlepší projekt proti extrémizmu podľa prezidenta Kisku predstavila iniciatíva #somtu

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Sociálne siete patria medzi najziskovejšie projekty na svete, no zároveň strany nie sú pripravené a ochotné prevziať zodpovednosť za extrémizmus, ktorý šíria. V pondelok to vyhlásil prezident Andrej Kiska pri príležitosti vyhodnotenia najlepších projektov, ktoré sa zapojili do výzvy proti extrémizmu.

Najlepší projekt predstavila iniciatíva #somtu. Do užšieho výberu postúpili aj ďalšie štyri iniciatívy Patroll, Konšpirátori.sk, Ľudia proti rasizmu a Skutočná pravda.

Zapojilo sa až 139 projektov

Podľa Andreja Kisku Slovensko v tomto období zvádza boj o srdce a o charakter našej krajiny. „Trápi nás nárast extrémizmu a pre mňa ako prezidenta je najviac smutné, že voliť extrémistov sú často pripravení najmä mladí ľudia. To, že ich chcú voliť, však ešte neznamená, že sú sami extrémistami, ale často vyjadrujú svoj vzdor, či sklamanie. Mnohokrát sú však pomýlení, nevedia si vytvoriť vlastný názor v tomto zložitom svete, vo svete, v ktorom vládne internet a sociálne siete,“ povedal prezident a vysvetlil, že práve to bolo impulzom, prečo sa rozhodol vyhlásiť výzvu proti extrémizmu. Potešilo ho, že sa do súťaže zapojilo až 139 projektov a poďakoval všetkým tímom za to, že sa zamysleli, ako posunúť Slovensko k tomu, aby bolo dobrou krajinou.

Odborná porota v máji vybrala päť tímov s najlepšími projektami a dala im mesiac na realizáciu svojich návrhov. Dnes sa v Prezidentskom paláci predstavili zástupcovia všetkých piatich tímov, aby predstavili svoje projekty zamerané na boj s extrémizmom. Porota tvorená ľuďmi z tímu prezidenta, mimovládnej organizácie Slovensko.Digital a odborníci na marketing, či extrémizmus rozhodla o tom, že najlepší projekt predstavila iniciatíva #somtu, ktorú reprezentovali Veronika Pavlíková Klindová, Samuel Ondrek, Anežka Karľa, Jakub Tomiš, Peter Baus, Marek Madro, Veronika Kohútová a Barbora Rutová.

Mnoho ľudí číta len komentáre

Iniciatíva #somtu vo svojej prezentácii upozorila na to, že mnoho ľudí si na Facebooku nečíta články, ale iba komentáre a preto prišla s cieľom priniesť do nenávistných diskusií slušnosť, fakty a empatiu. Na príklade mladej Slovenky žijúcej v Grécku komunita ukázala, akí nebezpeční vedia byť používatelia sociálnych sietí a rozhodla sa zaktivizovať mlčiacu väčšinu a s pomocou internetovej aplikácie vytvoriť komunitu ľudí, ktorí diskutujú slušne.

Do poroty okrem členov prezidentského tímu patrili programátor Slovensko.Digital Jano Suchal, dizajnér Jakub Ptačin, odborník na extrémizmus z Globsec Policy Institute Daniel Milo, kreatívec Juraj Pobjecký aj sociológ Michal Vašečka. Porotcovia hodnotili pozitívny efekt, zameranie a oslovenie cieľovej skupiny, kvalitu riešenia a prevedenia a originalitu nápadu. Kreatívci, programátori, psychológovia či študenti zapojení do výzvy navrhli rôzne webstránky, aplikácie, kampane, videá, hry a učebné pomôcky pre školy, ktoré môžu pomôcť vyrovnať sa s nárastom extrémizmu v spoločnosti.