Najlepšia kampaň politickej strany je poctivá robota celé štyri roky, vyhlásil Matovič

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič nie je zástancom medových motúzov politických strán pred voľbami.

Povedal to pre agentúru SITA s tým, že niektoré strany štyri roky nič nerobia, a potom rýchlo spustia kampaň a „snažia sa vykresliť ako tí najlepší bojovníci za ľudí, proti korupcii a podobne“.

„Myslím si, že za nás hovoria výsledky za tie štyri roky. Najlepšia kampaň politickej strany je podľa mňa poctivá robota celé štyri roky,“ povedal Matovič.

Hľadajú si ľahšie cestičky

Hoci prišiel o päticu poslancov, ktorí pred časom z poslaneckého klubu OĽaNO vystúpili na čele s Veronikou Remišovou, pričom ona sa zatiaľ ako jediná prihlásila k inému politickému subjektu, Za ľudí, o obsadenie kandidátky do budúcoročných parlamentných volieb sa Matovič nebojí.

„Zamrzí to, že ľuďom, ktorí by inak nemali šancu sa do politiky dostať, dáte im lukratívny priestor, investujete do nich obrovské peniaze, námahu, množstvo práce celého tímu, ktorý v našom hnutí pôsobí, a nakoniec niektorí v strachu, že sa nabudúce neprekrúžkujú z posledných miest na kandidátke, tak si hľadajú ľahšie cestičky, kde by sa im zavďačili za tú zradu, ktorú spáchali. A niektorí preto, lebo sú karieristi a snívajú o funkcii ministra či ministerky,“ uviedol v súvislosti s odchodmi Remišovej, Sone Gaborčákovej, Anny Verešovej, Eleny Červeňákovej a Jozefa Lukáča.

Matovič pripustil, že odchody môžu byť daňou za to, že poslancov NR SR do nasledujúcich parlamentných volieb posúvajú na koniec kandidačnej listiny OĽaNO. Kandidátku do budúcoročných parlamentných volieb zatiaľ OĽaNO pripravenú nemá.

Zmluva PS a KDH je zbabelá

„Chceme ju z ľudí, ktorých by sme chceli do politiky,“ povedal. „Je čas do posledného dňa nechať kandidátku otvorenú,“ uviedol s tým, že na jej začiatok pôjdu obyčajní ľudia.

Matovič sa pred voľbami nechystá uzatvárať zmluvy s inými stranami a ani sa neplánuje pridať k paktu o neútočení, ktorý podpísali strany Spolu, Progresívne Slovensko a Kresťanskodemokratické hnutie.

„To je pre mňa smiešna dohoda. Že si napíšu, že PS a KDH nebudú na seba útočiť a vlastne som to videl, keď PS povedalo po festivale Dúhový Pride ústami podpredsedu PS Ivana Štefunka, že budú mať podmienku, aby boli prijaté registrované partnerstvá a Alojz Hlina (KDH) bol ticho. Ak to má byť o tom, že hodnotová strana, ktorá má zastupovať kresťanských voličov, ktorá má chrániť rodinu, sa nebude vyjadrovať pri tak závažných otázkach, tak k takej zmluve by som sa pridávať nechcel. Má to byť o hodnotovom vymedzení sa a ľudia potom nech sa rozhodnú, komu dajú svoj hlas. Nemá to byť o podlých útokoch, o klamstvách. Ale pripadá mi to ako zbabelá zmluva,“ povedal Matovič. Dodal, že OĽaNO má dlhodobo podpísanú opozičnú dohodu o spolupráci so stranou Richarda Sulíka SaS.