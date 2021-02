Najlepšie je zvládnuť celý proces recyklácie PET fliaš na Slovensku

Spoločnosť General Plastic je na Slovensku jediná, ktorá aj v súčasnosti dokáže dotiahnuť celý proces recyklácie PET fliaš do konca. Veľká časť použitých PET fliaš, ktoré skončia v odpade nakoniec doputuje do recyklačného centra. Recyklácia začína výrobou PET vločky a môže skončiť aj výrobou PET predlisku, z ktorého sa následne vyrobí nová PET fľaša. Takýto finálny životný cyklus PET fľaše dnes na Slovensku zabezpečuje práve General Plastic.

„Recyklačných centier je viac, ale v zásade sme jediní, kto dokáže nielen recyklovať samotnú PET fľašu a vyrobiť z nej takzvané PET vločky, ale vyrábame aj PET predlisky. Tie následne dodávame samotným výrobcom, ktorí ich používajú na výrobu PET fliaš pre svoje produkty. Takto sa uzavrie cirkulárny obeh PET fľaše“, hovorí generálny riaditeľ General Plastic František Doležal a dodáva, že práve takýto cyklus obehu PET fliaš je najlepší z hľadiska životného prostredia. General Plastic preto víta rozhodnutie zaviesť na Slovensku systém zálohovania PET fliaš a hliníkových nápojových obalov.

Podľa General Plastic je správne očakávať, že dobre nastavený systém zálohovania, zvýši počet PET fliaš, ktoré skončia v našich recyklačných centrách. Tak bude možné vyrobiť nielen viac PET vločiek, ale aj viac PET predliskov s obsahom PET recyklátu.

„V ideálnom prípade by bolo vhodné dosiahnuť stav, aby na Slovensku predané PET fľaše skončili v recyklačných centrách na Slovensku, kde dovedieme proces do konca a vyrobíme predlisky, z ktorých si potom výrobcovia vyrobia PET fľaše a nie oblečenie či iné predmety. To je logika cirkulárnej ekonomiky a taká je aj logika zbierania, alebo zálohovania použitého PET-u“, povedal ďalej František Doležal a dodal, že uzavrieť cyklus použitej PET fľaše na Slovensku je určite lepšie, ako prevážať po celej Európe PET vločky.

„Treba si uvedomiť, že PET recyklát je komodita s ktorou sa globálne obchoduje. Pre lepšiu udržateľnosť domáceho systému je preto najlepšie, keď dokážeme maximálne množstvo u nás použitého PET-u vrátiť v recyklovanej podobe naspäť do nášho systému bez nutnosti dovozu a vývozu, ktoré v konečnom dôsledku prispievajú ku zhoršovaniu životného prostredia a idú proti logike maximálneho využívania odpadu ako takého“, povedal na záver František Doležal.

Informačný servis