Najlepšie pivo ocenili po 12. krát Slovenskou pivnou korunkou

V rámci 12. ročníka udeľovania ocenenia Slovenská pivná korunka 2018 ocenili odborníci v stredu večer v Bratislave v deviatich rôznych kategóriách slovenské pivá rozmanitých odnoží. Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo 28 pivovarov, ktoré do súťaže nominovali 128 domácich vzoriek pív. Symbolické bronzové, strieborné a zlaté korunky si nakoniec prevzali zástupcovia 11 veľkých, malých a remeselných pivovarov. Večer s aniesol v rámci hesla „Made in Slovakia“, pričom záštitu nad podujatím prevzalo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

„Som veľmi rada, že aj tento rok bol o záujem súťažiť o Pivné korunky. Predovšetkým v kategóriách, kde súťažili svetlé desiatky a dvanástky, bola nielen účasť ale aj kvalita veľmi vysoká. Degustátori mali ťažkú úlohu vybrať z nich tri najlepšie. Táto skutočnosť je dôkazom, že svetlé pivá majú u nás dlhu tradíciu,“ uviedla v tejto súvislosti prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Jana Shepperd.

V kategórii „Svetlá filtrovaná desiatka” do ktorej sa prihlásilo osem súťažiacich zvíťazilo pivo Corgoň 10%. Nasledoval ho na druhom mieste Zlatý Bažant 10% na na treťom mieste sa umiestnil Steiger 10%. V kategórií “Svetlá filtrovaná dvanástka” spomedzi 10 prihlásených zvíťazilo pivo Steiger 12% tejto kategórie a nasledovali ho Šariš 12% a Stein 12%. Medti svetlými nefiltrovanými desitkami triumfoval Staroturanský Regál BLONĎÁK 10° a nasledovali ho Jozef II. 10° a Výr 10°. Medzi svetlými nefiltrovanými dvanástkami najlepšie obstál BAŤAK 12% svetlý ležiak, ktorý nasledovali Lehár 12% a BAŤAK 12% viedenský ležiak. V kategórií „“Tmavé nefiltrované pivo sa na prvom mieste umiestnil Tmavák 13° a nasledovali ho LUXOR 13% a BAŤAK tmavý špeciál 13°. V kategórií India Pale Ale dominoval ŽiWell Vandal 14°, za ním sa umiestnili Anna 14° a Red Rye Bastard 15°. Kategória “Tmavé a polotmavé filtrované piv”á sa pre malý počet vzoriek neotvorila.

Porota v rámci súťaže hodnotila aj nealkoholické pivo a radlery. V kategórii nealkoholických pív zvíťazil Birell Polotmavý, nasledovali ho Birell Svetlý a Zlatý Bažant 0,0%. Medzi nealkoholickými radlermi triumfoval Birell Polotmavý Citrón , pričom za ním sa umiestnili Birell Pomelo & Grep a Zlatý Bažant Radler 0,0% Citrón Baza a Mäta. Kategóriu alkoholických radlerov vyhral Smädný Mních Radler Grep, nasledovali ho Zlatý Bažant Radler Citrón Baza a Mäta a Zlatý Bažant Radler Citrón. Udeľovaniu ocenení predchádzala profesionálna anonymná degustácia, keď počas dvoch dní prihlásené nápoje hodnotilo 33 expertov.

Počas galavečera zároveň ocenili osobnosti, ktoré sa významne pričinili o rozvoj slovenského pivovarníctva a sladovníctva. Osobnosťou slovenského pivovarníctva a sladovníctva sa tento rok stali Gabriela Brunacká zo Sladovne Michalovce, Pavol Jurčík bývalý riaditeľ popradského pivovaru Tatran a Peter Ruml, výrobný riaditeľ Banskobystrického pivovaru.

Brunacká v 90. rokoch ako jediná žena na Slovensku zastávala funkciu sládka. Od roku 2000 pôsobí v Sladovni Michalovce, kde vo viacerých riadiacich funkciách zavádzala nové normy kvality, certifikáciu ISO systémov a pod jej vedením sa modernizovala výroba sladu. Ruml svoj profesionálny život zasvätil rozvoju a inováciám vo výrobe slovenského piva, ale aj nealkoholického piva a stále populárnejších radlerov. Jurčíkovi ocenenie patrí mimo iného za šírenie dobrého mena pivovarníctva a sladovníctva nielen doma, ale aj v zahraničí. Aktívne sa podieľal na sprevádzkovaní moderných výrobných technológií v Hradci Králové, ale aj v Poľsku a v Rusku. Bol zakladateľom Československého združenia pivovarov a sladovní a tiež patril k zakladateľom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.