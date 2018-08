Najmenej tristo prvákov sa v Trenčianskom kraji zapojí do duálneho vzdelávania

TRENČÍN 7. augusta (WebNoviny.sk) – Stredné odborné školy v Trenčianskom samosprávnom kraji vytvorili v nadchádzajúcom školskom roku pre prvákov 403 miest zaradených do systému duálneho vzdelávania.

Podpis všetkých škôl

Ku koncu júla bolo obsadených 304 miest z tohto systému, ktorý spája teoretické vyučovanie s praxou a pomáha zamestnávateľom vychovať si budúcich zamestnancov, proces prijímania žiakov do duálu však pokračuje. Informovala o tom Lenka Kukučková z kancelárie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zmluvy o duálnom vzdelávaní má podpísaných všetkých dvadsať stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým to umožňuje skladba učebných a študijných odborov. V minulom roku sa do duálu zapojilo 68 zamestnávateľov. Do prvých ročníkov v krajských stredných školách bolo ku koncu júla zapísaných 3 381 prvákov, do osemročných gymnázií 193 žiakov.

„K rovnakému dátumu bolo v Trenčianskom kraji uzatvorených 304 nových učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania, pričom ponuka na nasledujúci školský rok je 403 miest. Ambíciou kraja je túto ponuku naplniť a k doterajším viac ako 600 uzatvoreným zmluvám by tak mohlo pribudnúť ďalších až do štyristo, čím by Trenčiansky samosprávny kraj v školskom roku 2018/2019 dosiahol 1 000 učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania a opäť by zabojoval o prvenstvo na Slovensku,“ povedala vedúca odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Daniela Hilčíková. Definitívne počty žiakov zapojených do duálu budú podľa nej známe až v druhej polovici septembra.

Množstvo odborov

Najviac budúcich prvákov zapojených do duálu prejavilo záujem o študijný odbor mechanik nastavovač, a to 88 žiakov, 44 prvákov bude študovať v odbore mechanik – mechatronik. Trojicu najzaujímavejších odborov v systéme duálneho vzdelávania uzatvára odbor mechanik strojov a zariadení, ktorý zaujal 25 žiakov.

Rovnaké odbory sú najžiadanejšie aj od regionálnych zamestnávateľov, za prvou trojicou nasleduje obrábač kovov a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Najviac nových učebných zmlúv zo všetkých krajských škôl majú na nasledujúci školský rok podpísaných v Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici.

Systém duálneho vzdelávania vstúpi v septembri do štvrtého roka svojej existencie. Po rozpačitom rozbehu podmienky pre školy i zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania zlepšila aj novela zákona o odbornom vzdelávaní. Okrem pravidiel určovania počtu žiakov prvých ročníkov vyriešila problém s krátením normatívu na žiaka o sumu normatívu na praktické vyučovanie.

Súčasne predĺžila termín na uzatvorenie učebnej zmluvy medzi žiakom a danou firmou z 31. augusta na 31. januára príslušného školského roku. Týmto krokom sa vytvoril priestor na dodatočné zaradenie do systému pre tých žiakov, ktorí pred nástupom na strednú školu ešte neboli rozhodnutí.