Najnovší Matrix, Batman aj slovenské komédie – do kín mieria napäto očakávané filmy

Slovenské kiná minulý týždeň znovu otvorili filmovým fanúšikom svoje brány a v najbližších týždňoch sa tak môžu tešiť na bohatú filmovú nádielku, ktorá im vynahradí Vianoce v lockdowne. Distribučná spoločnosť Continental film pripravila na najbližší štvrťrok ponuku, v ktorej si svoj film nájde rozhodne každý!

Vo štvrtok 20. januára začnú kiná premietať francúzsku komédiu Macher na 30 dní. Nešikovnému policajtovi v nej lekár oznámi, že od potkana, ktorý ho pri policajnej akcii pohrýzol, dostal smrteľnú chorobu a zostáva mu maximálne 30 dní života. Plachý hrdina sa tak konečne odviaže a namiesto vyčkávania na smrť začína svoj život skutočne žiť. Podarí sa mu dostať drogového dealera a získať ženu svojich snov?

Trailer filmu Macher na 30 dní:

Milovníkov dokumentárnych filmov poteší snímka s poetickým názvom Budiž voda!. Dokument predstaví sedem odvážnych českých vedcov, ktorí si vzali do hlavy, že vyrobia prístroj, ktorý dokáže získať zo vzduchu vodu a s jeho pomocou bude možné uvažovať dokonca aj o vzniku oáz na púšti. Český vynález naozaj existuje a dokáže z extrémne vyprahnutého vzduchu získať až 200 litrov vody denne! O tom, ako prístroj vznikal, porozpráva film v kinách rovnako od štvrtka 20. januára.

Trailer filmu Budiž voda!:

Český dokument z celkom iného súdka si od rovnakého dátumu v kinách vychutnajú znalci kvalitnej literatúry. Dielo Milana Kunderu je známe nielen v rodnom Česku či u nás, ale obľubu si získalo po celom svete. Ako sa autor dostal k literárnej činnosti, ako ju vykonával napriek tomu, že mu v nej bránil bývalý režim, a prečo svoje najznámejšie dielo – román Neznesiteľná ľahkosť bytia – vydal už ako občan Francúzska? Na tieto a ďalšie otázky odpovie dokument nazvaný po svojom protagonistovi, Milan Kundera.

Trailer filmu Milan Kundera:

Tým, ktorí by radi do kina po dlhej dobe znova vzali svoje deti je určená francúzska rodinná snímka Viki a jej Mystery, ktorú v programoch takisto možno nájsť už od štvrtka 20. januára. Osemročná Viki od zmiznutia svojej mamy mlčí. Otec sa s ňou preto rozhodne presťahovať do krásneho pohoria Cantal, aby sa viac zblížili. Tam jej miestny pastier daruje šteniatko menom Mystery, ktoré jej postupne dodáva chuť do života. Ako sa však čoskoro ukáže, zviera je v skutočnosti vlk, čo môže poriadne skomplikovať situáciu…

Trailer filmu Viki a jej Mystery:

Pokračovanie kultovej trilógie – film Matrix Resurrections – je bez pochýb jedným z najočakávanejších filmov týchto dní! Keanu Reeves a Carrie-Ann Moss sa 27. januára vrátia na plátna kín v úlohách Nea a Trinity, obklopení ďalšími známymi tvárami v uchvacujúcom príbehu z prostredia nebezpečnej počítačovej reality. Dvadsať rokov po udalostiach filmu Matrix Revolutions žije Neo zdanlivo obyčajný život ako Thomas A. Anderson v San Franciscu, kde mu jeho terapeut predpisuje modré kapsule. Ani on, ani Trinity sa navzájom nespoznávajú. Morpheus mu však ponúkne červenú kapsulu a znovu otvorí jeho myseľ svetu Matrixu.

Trailer filmu Matrix Resurrections:

Priatelia sú rodina, ktorú si vyberieš – s týmto mottom vstúpi 17. februára do kín filmová adaptácia knižného bestselleru Evity Twardzik, snímka V lete ti poviem, ako sa mám. Novinka od tvorcov filmov Všetko alebo nič a Príliš osobná známosť zmapuje životy partie štyridsiatnikov, ktorí sa kamarátia od detstva a dodnes sa stretávajú, už spolu so svojimi rodinami. Po rokoch sa ale začínajú objavovať tajomstvá, ktoré ich životy navždy zmenia. V hlavných úlohách sa objavia obľúbené slovenské herecké tváre Marián Miezga, Ján Koleník, Dominika Morávková, Petra Vajdová či Soňa Norisová, české hviezdy Tereza Kostková, Martin Hoffman, Ondřej Sokol a Jaroslav Plesl, ale aj ich rumunskí kolegovia Pavel Bartos, Andreea Vasile a Dana Rogoz.

Trailer filmu V lete ti poviem, ako sa mám:

Milovníkov temnejších príbehov určite poteší príchod Batmana na plátna kín v rovnomennom filme 3. marca. Dva roky po tom, čo temný rytier (tentoraz s tvárou Roberta Pattinsona) sám seba vymenoval za stelesnenie pomsty v Gotham City, zaútočí zabijak na mestskú elitu. Záhadné stopy vedú najlepšieho detektíva na svete do podsvetia, kde sa stretne s postavami ako Catwoman, Penguin či Riddler. Keď začne byť prípad príliš osobný a zámery páchateľa jasné, Batman musí nadviazať nové kontakty, odhaliť vinníka a priniesť spravodlivosť do Gotham City.

Trailer filmu The Batman:

Už názov filmu Šťastný nový rok 2: Dobro došli naznačuje, že pôjde o voľné pokračovanie mimoriadne úspešnej slovenskej komédie a že príbeh bude tentoraz situovaný na pobrežie Chorvátska. Táňa Pauhofová, Ján Koleník, Antónia Lišková, Marek Majeský, Zuzana Norisová, Tomáš Maštalír, Gabriela Marcinková, ale aj Jiří Bartoška a Emília Vášáryová sa vrátia do svojich úloh, aby si užili bláznivý kolotoč udalostí, ktoré budú predchádzať svadbe v krásnom prostredí pri „československom“ mori. Snímka príde do kín 17. marca.

Trailer filmu Šťastný nový rok 2: Dobro došli:

