Najnovšie filmy svetových režisérov uvedie v exkluzívnych slovenských premiérach MFFK Febiofest

BRATISLAVA 8. februára 2018 (WBN/PR) – Víťazné filmy z prestížnych festivalov v Cannes, Benátkach či Locarne aj ďalšie z oficiálneho výberu á-čkových festivalov v Rotterdame, Toronte či Karlových Varov, prinesie v exkluzívnom uvedení slovenským divákov Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest. V Bratislave ich diváci uvidia od 15. do 21. marca 2018, následne ich festival ponúkne aj v programe v ďalších 10 slovenských mestách.

MFFK Febiofest uvedie v slovenskej predpremiére držiteľa Zlatého glóbusu, medzinárodne oceňovaný film Odnikiaľ / Aus dem Nichts režiséra Fatiha Akina. Život Katji sa znenazdajky otrasie v základoch, keď pri bombovom útoku príde o syna a manžela. Po tragédii nedokáže žiť s vedomím, že vrahovia jej rodiny chodia beztrestne po slobode. Triler Fatiha Akina je dôkazom režisérovho dlhodobého záujmu

o problémy života prisťahovalcov, ale aj o reakcie človeka v hraničných situáciách. Zúfalú ženu, ktorá vo svete plnom neodôvodnenej nenávisti potlačí všetky zábrany, aby dosiahla spravodlivosť, famózne stvárnila Diane Kruger, ktorá si z vlaňajšieho Cannes odniesla cenu za najlepší ženský herecký výkon.

Jedna z najočakávanejších sekcií Klubový film dnes ponúkne tento rok aj nové tituly od tvorcov, ktorí nie sú na scéne klubového filmu žiadni nováčikovia. Diváci sa môžu tešiť na novinky od režisérov ako Wim Wenders či Claire Denis.

„Je to romantický film, je to špionážny triler, je to dobrodružný príbeh, je o láske, o terorizme aj o klimatických zmenách,“ aj takto opísala nový film kultového Wima Wendersa Až na dno / Submergence jedna z recenzií. V snímke majstra nezávislého filmu, ktorá mala svetovú premiéru na festivale v Toronte, tento raz v hlavných úlohách figurujú hollywoodske hviezdy James McAvoy ako škótsky špión a Alicia Vikander ako bio-matematička. Obaja sa stretávajú na dovolenke pred tým, ako sa vyberú na svoje nebezpečné misie. On do Somálska medzi džihádistov, ona na dno oceánu. Ich odhodlanie znovu sa stretnúť sa stáva rovnakou existenciálnou cestou ako ich milostný príbeh.

Láska hrá hlavnú úlohu aj v novom filme uznávanej francúzskej režisérky Claire Denis Vnútorné slnko / Un beau soleil intérieur ocenenom v sekcii Directors’ Fortnight na festivale v Cannes. Kombinácia melodrámy a romantickej komédie, šikovne prevracajúca naruby všetky klišé, ktoré sa s týmito žánrami spájajú, zobrazuje rozvedenú umelkyňa Isabelle a jej hľadanie životnej lásky. A to všetko v podaní očarujúcej Juliette Binoche, ktorá za svoj výkon získala nomináciu na Európske filmové ceny.

Počas MFFK Febiofest budú môcť diváci nahliadnuť aj do životov osobností pop kultúry.

Kto bola v skutočnosti ikona 60-tych rokov, superstar Andyho Warhola, múza Lou Reeda, modelka, herečka, hudobníčka a speváčka Crista Päffgen preslávená ako Nico? A ako vyzerali jej posledné roky života, sprevádzané závislosťami a démonmi, ukazuje snímka ocenená na festivale v Benátkach, Nico, 1988 režisérky Susanny Nicchiarelli.

A kým iným, než legendárnym režisérom, je David Lynch? Aký je maliar, sochár a muzikant? Ikona postmodernej kinematografie v dokumente David Lynch: Život v umení / David Lynch: The Art Life tento raz neotvára dvere do bizarných fiktívnych svetov, ale naopak, diváka púšťa do svojho súkromného sveta, ktorý predstavuje v intímnych spomienkach venovaných svojej najmladšej dcére.

Len počas MFFK Febiofest si budú môcť slovenskí diváci pozrieť víťazný film z Locarna, ktorý v oficiálnom výbere uviedli aj festivaly v Rotterdame či Toronte, dokument Pani Fangová / Fang Siou-jing režiséra Bing Wanga. Zobrazuje v ňom 67-ročnú farmárku z tichej dediny v južnej Číne, ktorá roky bojovala s Alzheimerovou chorobou a po neúčinnej liečbe je pripútaná na lôžko. V snímke sú citlivo a autenticky zachytené pocity človeka blížiaceho sa k smrti aj postoj rodiny a priateľov k osobe opúšťajúcej pozemský svet.

Divákom sa počas jubilejného 25. ročníka MFFK Febiofest predstaví v slovenských premiérach vyše 100 snímok. Verejnosť si ešte stále môže zakúpiť špeciálny FEBIOPAS, ktorý umožní 10 voľných vstupov na akékoľvek festivalové projekcie počas bratislavského festivalového maratónu. Momentálne je za zvýhodnenú cenu 15 EUR v predpredaji prostredníctvom portálu Predpredaj.sk na https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/13255/medzinarodny-festival-filmovych-klubov-febiofest a v hlavnom festivalovom dejisku v Kine Lumière v Bratislave.

Hlavným organizátorom MFFK Febiofest je Asociácia slovenských filmových klubov

25. medzinárodný festival filmových klubov

Febiofest 2018

15.– 21.3.

BRATISLAVA

Kino Lumière / Kino Mladosť / Kino KLAP VŠMU / Artkino za zrkadlom

TRNAVA – kino Hviezda 16. – 18. 3. / KEŽMAROK – kino Iskra 19. – 22. 3. / MARTIN – kino Strojár 21. – 26. 3. / LEVICE – kino Junior 21. – 24. 3. / TRENČÍN – Artkino Metro 22. – 26. 3. / POPRAD – kino Tatran / 23. – 26. 3. / PREŠOV – FK Pocity 25. – 27. 3. / Košice – Kino Úsmev ׀ Tabačka 25. – 27. 3. / BANSKÁ BYSTRICA – FK v Múzeu SNP 26. – 29.3. / PRIEVIDZA – FK ´93 26. – 29.3. /

