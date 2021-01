Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA. Značka aj napriek pandémii trhala rekordy

Česká automobilka ŠKODA na Slovensku láme rekordy. Aj napriek prebiehajúcej pandémii koronavírusu a 39-dňovej odstávke výroby v materskom závode v Česku dosiahla značka ŠKODA na Slovensku najvyšší trhový podiel za poslednú dekádu. S výsledkom 22,4 % sa zaradila medzi európske unikáty v auto-moto segmente, čo znamená, že každé piate predané auto nieslo logo okrídleného šípu. Najobľúbenejším modelom Slovákov sa už tradične stala ŠKODA FABIA, nasledovaná modelom OCTAVIA. V prvej päťke najžiadanejších vozidiel sa umiestnil aj tretí model značky ŠKODA, hatchback SCALA.

Hoci sa pandémia koronavírusu podpísala v roku 2020 aj na domácom trhu a automobilky predali dokopy až o štvrtinu menej vozidiel (celkovo 76 305 ks), značka ŠKODA jasne dominovala s počtom 17 064 predaných automobilov. Aj napriek neistotám, problematickým dodávkam a uzavretým predajniam sa českému výrobcovi podarilo dosiahnuť fantastický výsledok – každé piate nové vozidlo na Slovensku nieslo logo okrídleného šípu. Okrem toho ŠKODA AUTO Slovensko priniesla zákazníkom už štvrtú generáciu modelu OCTAVIA a úspešne zahájila jej predaj. O popularie modelu OCTAVIA svedčí aj fakt, že sa počas vlaňajška stala druhým najžiadanejším autom na trhu.

OCTAVIA je druhým najpredávanejším vozidlom. OCTAVIA, ktorá minulý rok prišla na trh vo svojej štvrtej generácii, sa stala druhým najpredávanejším vozidlom v roku 2020 u nás s počtom 3 997 predaných kusov. Foto: ŠKODA AUTO Slovensko

FABIA opäť na tróne, ŠKODA dominovala aj v ďalších segmentoch

Najpredávanejším vozidlom na Slovensku za rok 2020 bola ŠKODA FABIA. Obľúbený model vo variante hatchback či kombi si spoločne zakúpilo až 4 607 Slovákov. Väčší model OCTAVIA, ktorý prišiel v novej, štvrtej generácii, si zakúpilo 3 997 Slovákov. V prvej päťke najžiadanejších vozidiel sa umiestnil aj hatchback SCALA s počtom 2 104 predaných kusov. Dominovali však aj ostatné modely značky ŠKODA. Malý mestský crossover KAMIQ, ktorý na trh prišiel len koncom roka 2019 ako úplne nový model, si v segmente A0 SUV získal až 17 % podiel. Vysoké skóre popularity si môže pripísať aj SUPERB, ktorý taktiež prešiel omladzovacou kúrou. V strednej triede (B) jeho predaje tvorili až 43 % tohto segmentu.

Obľúbená aj vo firmách

Na Slovensku patrí značke ŠKODA už tradične prvenstvo aj v predaji firemným zákazníkom. Trhový podiel sa jej oproti roku 2019 podarilo navýšiť o1,28 % až na 24,83 %, čo predstavuje takmer každé štvrté predané auto v tomto segmente. Ešte výraznejší úspech zaznamenal retailový segment. Ten narástol nielen v rámci trhového podielu na 17,53 % (nárast o 4,75 % oproti roku 2019), ale aj v absolútnych predajných číslach. Kým v roku 2019 ŠKODA dodala retailovým klientom 4 400 vozidiel, minulý rok to bolo 4 521 kusov. Rastúci trend zaznamenala ŠKODA ešte pred nástupom pandémie. Udržať sa jej ho podarilo najmä vďaka atraktívnej ponuke nových modelov, silným a účinným akciám a opatreniam, ambicióznemu plánovaniu výroby, ale tiež pružnému prispôsobeniu sa situácii či proaktívnemu prístupu celej siete autorizovaných servisov.

ENYAQ iV znamená úspešný vstup do elektromobility. Najočakávanejším autom tohto roka bude v portfóliu značky plne elektrický model ENYAQ iV s dojazdom až 537 km. Ten je dostupný už aj pre slovenských zákazníkov a prvé vozidlá budú jazdiť po slovenských cestách už v druhom kvartáli tohto roka. Foto: ŠKODA AUTO Slovensko

TOP aj v elektromobilite

Rok 2020 bol pre Slovensko v znamení elektromobility. Aj keď v predaji elektrifikovaných modelov sa s krajinami západnej Európy nemôžeme porovnávať, v minulom roku Slovensko zaznamenalo významný nárast záujmu o ekologické vozidlá. Záujem o plne elektrické vozidlá vzrástol o 453 %, čo predstavuje 914 predaných kusov a celkový trhový podiel 1,2 %.

Podiel rastu v segmente plug-in hybridných modelov zaznamenal podobný rast. Celkovo sa vozidiel s P-HEV motorizáciou predalo v minulom roku 861 kusov, čo zodpovedá trhovému podielu 1,1 %. Aj tu sú najpredávanejšími modelmi vozidlá značky ŠKODA. V rámci plne elektrických vozidiel to bolo CITIGO iV s počtom 165 predaných kusov. Najpredávanejším plug-in hybridným autom sa stala ŠKODA SUPERB iV s počtom 175 kusov. Trend poukazuje na to, že práve segment elektrifikovaných áut by mal aj v budúcich rokoch rásť najrýchlejšie. Značka ŠKODA už koncom minulého roka spustila predaj elektrifikovanej verzie modelu OCTAVIA, ktorý je dostupný hneď v troch variantoch – mild hybrid, plug-in hybrid a plug-in hybrid vo verzii RS. V priebehu tohto roka budú slovenským zákazníkom doručené prvé kusy modelu ENYAQ iV. Značka ŠKODA tiež plánuje tento rok predstaviť ďalšie elektrifikované modely. Svojim prístupom a pestrou modelovou paletou iV ŠKODA potvrdzuje, že je na novú éru pripravená.

