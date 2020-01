Najotáznejšiu predvolebnú kampaň z pohľadu financovania má Harabinova strana Vlasť

Najotáznejšiu predvolebnú kampaň z pohľadu financovania má strana Vlasť. Na sociálnej sieti o tom informovala Transparency International Slovensko (TIS). Podľa nej žiadna iná kandidujúca strana s takou nízkou šancou návratnosti peňazí nedostala také vysoké pôžičky ako strana Štefana Harabina Vlasť. V posledných prieskumoch strana osciluje na dvoch percentách.

Z transparentného účtu vyplýva, že strana Vlasť získala na pôžičkách 395-tisíc eur, ktoré by mali byť vrátené do konca budúceho roka s jedno až dvojpercentným úrokom. V poslednom prieskume agentúry AKO mala Vlasť 1,7 percenta a v decembrovom prieskume agentúry Focus 2,1 percenta. TIS informuje aj o tom, že svoje vlastné peniaze do kampane nevkladá ani Štefan Harabin.

Preferencie strany vraj porastú

Najväčšiu časť financií na propagáciu strany poskytli Vlasti traja doteraz verejne neznámi ľudia. Stotisícovú pôžičku jej dali Mikuláš Koščo z Michaloviec, Ivan Černega z Medzilaboriec a najnovšie aj žilinská advokátka Iveta Gálošová Bušová.

Černega a Gálošová Bušová kandidujú za Vlasť na šiestom, respektíve dvanástom mieste. „Nejde o rizikovú investíciu. Preferencie našej strany pôjdu hore,“ uviedla pre TIS 40-ročná právnička, ktorá pracuje v žilinskej advokátskej kancelárii Krnáč & Končok Partners.

Gálošová Bušová zároveň vysvetlila, že takéto množstvo financií dala dohromady kombináciou vlastných úspor, prostriedkov rodiny a pôžičky. „Je to moje rozhodnutie pomôcť veci, ktorej verím, že je dobrá,“ odôvodnila.

Museli vrátiť tisíce eur od eseročky DisMed

Strane Vlasť požičala 40-tisíc eur aj česká schránková eseročka DisMed, ktorá jej v decembri poslala na účet dvakrát po 20-tisíc eur, no po upozornení TIS, že dary politickým stranám z cudziny sú nelegálne, ich musela vrátiť.

Harabinova strana to vyriešila formou pôžičky, tie na rozdiel od darov totiž zo zahraničia zakázané nie sú. „Ak sa Vlasť do parlamentu nedostane, respektívne nedosiahne jej volebná podpora ani tri percentá, z pôžičky sa ľahko môže stať nedobytná pohľadávka. Vo firme DisMed nám nik nebol ochotný motiváciu k financovaniu Vlasti vysvetliť,“ dodáva TIS.

Vlasť cez svoj volebný účet minula 240-tisíc eur. Aktuálne míňa zhruba 14-tisíc eur týždenne na Facebook a Google reklamy. Spolu so Smerom-SD je zatiaľ v januári v online prostredí najaktívnejšia.