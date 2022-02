Najprísnejšie sankcie by mohli prispieť ku krachu zločineckého režimu, využiť treba všetky možnosti

Civilizovaný svet by mal prostredníctvom najprísnejších sankcií prispieť k ekonomickému krachu zločineckého režimu. Skonštatovalo to vo výzve 34 zástupcov mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií a občianskych aktivistov, ktorí so zdesením a pobúrením sledujú nevyprovokovanú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine.

Výzvu podpísal napríklad Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora, Jozef Bátora, Zuzana Petková, Zuzana Fialová, Katarína Cséfalvayová, Soňa Szomolányi či Peter Zajac.

Nástupca Hitlera a Stalina

„Ukrajinské ozbrojené sily a civilné obyvateľstvo hrdinsky odolávajú brutálnej sile okupantského štátu na čele s vyšinutým diktátorom a vojnovým zločincom Vladimirom Putinom, politickým a ideovým nástupcom Stalina a Hitlera,“ uviedli s tým, že stoja pevne po boku Ukrajiny.

Podľa signatárov je úlohou každého pomôcť Ukrajine zachrániť jej nezávislosť a slobodu, zachrániť životy miliónov ukrajinských občanov.

Musíme využiť všetky možnosti

Ako zdôraznili, demokratický svet by mal zaistiť plynulý a masívny prísun zbraní a vojenskej techniky pre ukrajinské ozbrojené sily na odrazenie agresie.

„Musíme tiež využiť všetky možnosti na oslabenie zločineckého kremeľského režimu prostredníctvom účinných ekonomických a politických sankcií. Kremeľ musí byť maximálne izolovaný – diplomaticky, politický aj ekonomicky,“ pokračovali.

Navrhujú viaceré prísne sankcie

Sankcie by mali podľa výzvy obsahovať zákaz obchodovania s ruskou ropou a plynom, zákaz zahraničných investícií v Rusku, zákaz dôchodkovým fondom demokratických krajín investovať do ruských aktív, sankcie na akéhokoľvek sekundárne obchodovanie s ruským dlhom a akciami, sankcie proti Centrálnej banke Ruska, proti ďalším ruským štátnym a súkromným bankám, sankcie na všetky rubľové transakcie so západnými bankami, vylúčenie Ruska z indexov dlhopisových a akciových investícií, zablokovanie prístupu Ruska k systému SWIFT či odpojenie Ruska od platobného systému VISA a MasterCard.

Ďalej zdôrazňujú zmrazenie ruských zahraničných aktívov a zavedenie sankcií proti Ruskému fondu priamych investícií. Navrhujú tiež rozšírenie personálnych sankcií proti tým občanom Ruskej federácie, ktorí majú zodpovednosť za agresiu proti Ukrajine a členom ich rodín.

Prijímanie sankcií je podľa signatárov stále zdĺhavé a vyzvali preto zástupcov štátnych orgánov SR, aby na pôde Európskej únie a ďalších medzinárodných inštitúcií podporovali a promptne presadzovali opatrenia.