Najproduktívnejší hráč Nových Zámkov zmenil klub, Tomáš Pospíšil prestúpil do Litvínova

Účastník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže HC Mikron Nové Zámky sa bude musieť vo zvyšku aktuálnej sezóny zaobísť bez najproduktívnejšieho hráča. Tridsaťdvaročný český útočník Tomáš Pospíšil prijal ponuku z rodnej krajiny a zamieril do Litvínova. Informáciu priniesol oficiálny web „chemikov“.

„Tomáš má veľmi vydarenú sezónu, má skúsenosti z českej extraligy a je to ďalšia posila do našej ofenzívy. Mal by nám pomôcť k tomu, aby sme sa posunuli vyššie v tabuľke. Jeho extraligové znalosti budú pre nás určite prínosom. Týmto krokom sme rozšírili kvalitu nášho kádra,“ povedal generálny riaditeľ litvínovského klubu Jiří Šlégr.

Pospíšil odohral v aktuálnej sezóne Tipsport ligy 41 zápasov, v ktorých nazbieral 42 bodov (18+24) a bol najproduktívnejším hráčom Nových Zámkov.

V minulosti v českej extralige nastupoval za Mladú Boleslav, Chomutov, Hradec Králové, Liberec, Slaviu Praha, Brno a Třinec. Na konte má aj 59 štartov v zámorskej AHL.