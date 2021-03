Najprv odstúpenie a potom návrat Sulíka a Matoviča? Cirkus môže ďalej pokračovať

Vládna koalícia po vyše troch týždňoch krízy javí známky prebúdzania sa zo stavu klinickej smrti. Líder SaS Richard Sulík odstúpil z postu ministra hospodárstva. Splnil tak podmienku, ktorú požadoval premiér a líder OĽaNO Igor Matovič. Podľa politológa Tomáša Koziaka sa priebežne napĺňajú predpoklady na pokračovanie súčasnej koalície, ale ešte definitívne naplnené nie sú.

Ak odstúpi z čela vlády aj Matovič, koalícia by mohla vydržať v zložení doterajších štyroch strán. Napriek tomu jej fungovanie stále vyvoláva otázniky.

Matovič nechce vo vláde ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Strana za ňou naďalej stojí. Nie je vylúčené, že aj Kolíková ohlási demisiu. Následne by Matovičovi nemalo nič brániť, aby sa po niečo vyše roku ako predseda vlády rozlúčil.

Celý proces záchrany koalície môže ešte skončiť v troskách, pretože aj keď Matovič pripustil odchod z čela kabinetu, členom vlády chce naďalej zostať. Zatiaľ nepovedal, aké kreslo si vo vláde predstavuje.

Špekuluje, sa, že by vystriedal súčasného ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorý by mal byť nový premiér. Portál Webnoviny.sk ešte minulý týždeň informoval, že Heger by mal byť nástupcom Matoviča na čele vlády.

Ďalšou možnosťou je, že by Matovič zaujal úplne nový post a vláda by sa tak rozšírila. Na tlačovej besede to okrajovo spomenul aj Sulík. Alternatívou pre Matoviča by mohlo byť aj kreslo ministra vnútra.

Koaličná dohoda bez základov

Nateraz je viac-menej zrejmé, že koaličná dohoda stratila pevné základy. Obrazne povedané Matovič dohodu roztrhal a nezabránili mu v tom ani slávnostné podpisy koaličných poslancov na Bratislavskom hrade vlani v apríli. Pomery v koalícii sú už fakticky iné.

Matovič žiada od SaS vrátenie jedného ministerského kresla. Rozdelenie miest vo vláde podľa koaličnej zmluvy OĽaNO – Sme rodina – SaS – Za ľudí je aktuálne v pomere 8 – 3 – 3 – 2. Pôvodne mala mať SaS iba dve kreslá.

Zľava: podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Igor Matovič (OĽaNO). Foto: archív SITA/Branislav Bibel.

„My sme sa vzdali jedného ministerstva v prospech SaS,“ hovoril vlani v marci Matovič v prítomnosti koaličných lídrov, keď oznamovali dohodu o vytvorení vlády.

Zosadenie kritikov a nová jednota

Opustiť vládu a parlamentné funkcie majú kritici, ktorí narúšajú jednotu vo vládnom zoskupení. Premiér 21. marca hovoril, že odstúpi spolu s tými, ktorí za jeho odchod ponúkali svoju stoličku.

Odísť by mali z vlády okrem Sulíka Jana Bittó Cigániková (SaS) z miesta šéfky parlamentného zdravotníckeho výboru.

„Za seba vravím, že to, čo predviedol Igor Matovič, nie je sebareflexia, ale odstránenie ľudí, čo s ním niekedy nesúhlasili,“ povedala Webnovinám Bittó Cigániková.

Za ľudí môže pokračovať ako Sulík