Aktualizácia: Opozičná strana SaS prichádza o známu tvár, dôvodom sú rozdielne názory

aktualizované 8. novembra, 16:46

BRATISLAVA 8. novembra (WebNoviny.sk) – Poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik opúšťa opozičnú stranu Sloboda a Solidarita, ktorú v roku 2009 spoluzakladal s predsedom strany Richardom Sulíkom, Luciou Ďuriš Nicholsonovou či Ľubomírom Galkom. Informáciu agentúre SITA potvrdili viaceré zdroje od liberálov.

Medzi dôvodmi, ktoré sú za odchodom jednej z najznámejších tvárí SaS má byť, že Poliačik dlhodobo zastáva rozdielny názor ako zvyšok strany napríklad v oblasti utečencov. Odchádzajúci člen SaS tiež hľadal viac priestoru na prezentáciu svojho osobného presvedčenia, a ten v strane a hlavne u predsedu SaS Sulíka nedostal.

Podľa informácií agentúry SITA sa Poliačik so Sulíkom na odchode dohodli v pokojnej atmosfére a zhodnotili, že pre obe strany bude odchod poslanca od liberálov najlepším riešením.

Po tom, ako vo februári zo SaS odišiel exminister práce a spoluzakladateľ vznikajúcej strany SPOLU Jozef Mihál, o Poliačikovi sa hovorilo ako o ďalšom možnom liberálovi na odchode zo SaS. Vtedy pre médiá Poliačik uviedol, že pokiaľ bude vôľa meniť veci a posúvať ich dopredu, nevidí dôvod na odchod. V marci sa stal členom Republikovej rady SaS, jedného z najvyšších orgánov strany.

Sas odchod potvrdila

Strana Sloboda a Solidarita praje odchádzajúcemu členovi Martinovi Poliačikovi veľa úspechov v ďalšej politickej práci a potvrdzuje, že poslanec NR SR opúšťa rady SaS. V krátkom stanovisku to uvádza za SaS hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

„Nebudeme skrývať prítomnosť dlhodobých názorových rozdielov na niektoré špecifické otázky. Vždy sa nám však darilo hrany obrusovať na základe otvorenosti, dobrej vôle a vzájomného rešpektu,“ uviedla s tým, že podrobnejšie sa k situácií vyjadrí predseda SaS Richard Sulík a Poliačik vo štvrtok dopoludnia na tlačovej besede.

Zo strany by mohli odísť aj ďalší

Poslanec Martin Poliačik nie je tak silný politik, aby jeho odchod zo SaS oslabil stranu, už vôbec nie opozíciu. Pre agentúru SITA to v stredu uviedol politický analytik Ján Baránek. Na margo toho, že sa hovorí o možných plánoch Poliačika s Progresívnym Slovenskom Baránek uviedol, že tam sa svojimi názormi hodí viac ako do SaS.

„Viem si predstaviť, že rétorika predsedu SaS Richarda Sulíka Poliačikovi nevyhovuje, ale jeho odchod určite nikoho neoslabí. Nie je kľúčovou postavou, len občas svojimi vyjadreniami zaujme,“ povedal Baránek.

Ak by od liberálov odišli aj niektorí ďalší politici, politika by sa vyčistila, myslí si Baránek. „Ak členovia strany nesúhlasia s názormi Sulíka, ktorého vnímame ako euroskeptika, nerobí to o strane dobrý obraz. Ak odídu, bude to prirodzený proces. Môže to SaS pomôcť vo vnímaní voličov, ktorí tak budú vedieť, kam sa strana hodnotovo prikláňa ako celok. Nerobí dobre, ak si poslanci strany myslia opak toho, čo vyhlasuje ich predseda,“ uzavrel.