Najtrápnejší škandál polície v Paraguaji, zlodeji im ukradli zbrane a nahradili ich hračkami

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – Zlodeji v Paraguaji ukradli z policajnej zbrojnice 42 pušiek a nahradili ich drevenými a plastovými replikami. Bezpečnostné zložky to zistili počas inšpekcie v zbrojnici.

Tú museli vykonať po tom, čo sa ukradnuté zbrane začali objavovať na čiernom trhu. Miestne médiá zverejnili fotografie hračkárskych zbraní, ktoré páchatelia použili, a incident nazvali „najtrápnejším škandálom“ v histórii paraguajskej polície.

Útočné pušky FN FAL polícia odložila do zbrojnice v meste Capiatá, keď ich vymenila za novšie modely. Zbrane však boli stále funkčné. Po tom, čo sa pred približne rokom začali objavovať na čiernom trhu, kde by mohli vyniesť do 10-tisíc dolárov (v prepočte 8 630 eur), armáda nariadila vyšetrovanie, ktoré viedlo k nálezu hračiek. V súvislosti s krádežou prepustili policajta, ktorý bol na čele zbrojnice, zatiaľ však nikoho nezatkli.

Predpokladá sa, že niektoré z ukradnutých pušiek skončili v Argentíne, iné zrejme prepašovali do Brazílie, píše spravodajský portál BBC. Práve Brazília sa dlhodobo sťažuje na to, že mnoho nelegálnych zbraní, ktoré tam zhabali, do krajiny prepašovali z Paraguaja.